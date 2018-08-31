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Uluslararası Akademisyenler Sismoloji Merkezi’nde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi Uluslararası akademisyenler tarafından incelendi

Uluslararası Akademisyenler Sismoloji Merkezi'nde

31 Ağustos 2018 Cuma 16:23

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 5.sini düzenlediği Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayına katılan akademisyenler Büyükşehir Belediyesi Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezini ziyaret etti. Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi Doğal Afetleri İzleme ve Erken Uyarı Sistemleri Koordinatörü Alessanandro Annuziato; İngiltere Anglia Ruskin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Susan Klein; İskoçşya Robert Gordon Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. David A. Alexander, merkez yetkilileri tarafından bilgilendirildi.

 

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDILAR

16 Ağustos’ta, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 5.sini düzenlediği Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayına uluslararası konuşmacı olarak katılan akademisyenler, Büyükşehir Belediyesi Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezini ziyaret ettiler.  Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi Doğal Afetleri İzleme ve Erken Uyarı Sistemleri Koordinatörü Alessanandro Annuziato; İngiltere Anglia Ruskin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Susan Klein; İskoçşya Robert Gordon Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. David A.Alexander’ın aralarından bulunduğu heyete çalışmalar hakkında bilgi verildi.

 

TEBRİK ETTİLER

Büyükşehir tarafından yürütülen Kocaeli yerel deprem kayıt ağı, deprem eğitimleri ve Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi hakkında bilgilerin verildiği ziyarette karşılıklı bilgi alışverişi de yapıldı. Uluslararası akademisyenler, yerel yönetim olarak yapılan çalışmaları çok beğendiklerini ve örnek alınacak çalışmalar olduklarını belirttiler. Akademisyenler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik ettiler.

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