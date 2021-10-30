Uluslararası Balık Tutma Yarışması Başladı

Birçok projesi ile vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uluslararası ve ulusal pek çok yarışmaya da destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi’nin destekleri ile Kocaeli Sportif Olta Balıkçıları ve Doğa Koruma Derneği tarafından düzenlenen “Uluslararası Balık Tutma Yarışması” Başiskele de bulunan Tryp By Wyndham Otel’deki açılış programı ile başladı.

90 AMATÖR OLTA BALIKÇISI KATILIYOR

Türkiye, Azerbaycan, İngiltere, Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya, Hollanda ve Tunus’tan 90 amatör olta balıkçısı yarışmaya katılıyor. 30 Ekim Cumartesi günü saat 16’da Gölcük Değirmendere Sahilinde başlayacak olan yarışmalar öncesi gerçekleştirilen açılış programında ilk olarak yarışmaya katılan ülkelerin marşları okundu. Açılış programına Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Sezer Yıldırım, Kocaeli Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Kocaeli Sportif Olta Balıkçıları ve Doğa Koruma Derneği Kadir Cihan Pestil ve amatör olta balıkçıları katıldı. Açılış programında protokol konuşmalarından sonra Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem tarafından İzmit Körfezi Ölçeğin; Sürdürülebilir Çevre Yönetimi konusunda sunum gerçekleştirildi.

“KOCAELİ DENİZİNE SAHİP ÇIKAN BİR ŞEHİRDİR”

Açılış programında konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Kocaeli konum itibari ile baktığımızda dünyada eşi benzeri olmayan Marmara Denizi’nin bittiği bir yerde konumlanmıştır. 70 kilometre Karadeniz’e, 120 kilometre Marmara Denizine kıyısı bulunuyor. Şehrimizde sportif anlamda birçok denizcilik faaliyetleri yapılıyor. Gölcükte bizim bir yelken kulübümüz var. Dün bir yarışmamız vardı, startını verdik yarında sonuçlandıracağız. Deniz ile ilgili bir yandan ticaret bir yandan sportif faaliyetlerle deniz aslında bizim hayatımızın bir parçasıdır. Kocaeli şehri Marmara Denizine özellikle İzmit Körfezine en az zarar veren ve denizine sahip çıkan şehirdir. Kocaeli’de tüm evsel ve sanayi atıkların yüzde 65’i biyolojik arıtmadan geçiyor. Yani azot kesinlikle arıtılmaktadır. Geri kalan yüzde 35’lik kesimde ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmaktadır” dedi.

“DENİZCİLİĞİ TÜM UNSURLARI İLE YAŞAYAN BİR KENT HAYAL EDİYORUZ”

Konuşmasına il dışından ve yurt dışından gelen yarışmacılara başarı dileğiyle başlayan Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, “Ülkemiz ve şehrimiz geçmişten bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Şehrimiz turizm anlamında da son derece zengin bir şehirdir. Dünya da ve ülkemizde Kocaeli için bir sanayi şehri algısı vardır aslında ama baktığımızda sanayi bölgeleri şehrimizin yüzde bir buçuğunu kapsamaktadır. Konut alanları yüzde dört buçuğunu, geri kalan yüzde 95’i doğa, tarım ve turizm sahasıdır” şeklinde konuştu. Bugün uluslararası bir düzeyde yarışmaya ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Kocaeli Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, “Kocaeli’deki deniz ticareti Türkiye’nin her alanda lideri olma pozisyonundadır. Kocaeli’miz 36 liman, 13 tane Balıkçı Derneği, bir çok sivil toplum kuruluşu, sahilleri ile de denizcilikte Türkiye’ye örnek bir kenttir. Dünya’da denizciliği örnek olmuş şehirlere baktığımızda bu şehirler denizciliğin tüm kollarını geliştirmişlerdir. Biz Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin Mutlu Şehir sloganında olduğu gibi denizciliği tüm unsurları ile yaşayan bir kent hayal ediyoruz” dedi.

“HAYALİMİZ KOCAELİ’NİN VE TÜRKİYE’NİN OLTA BALIKÇILIĞINI TÜM DÜNYAYA TANITMAKTI”

2017 yılında bir hayalin peşine düşerek derneklerini kurduklarını ifade eden Kocaeli Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Sportif Olta Balıkçıları ve Doğa Koruma Derneği Kadir Cihan Pestil, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Deniz Ticaret Odası Başkanlığı başta olmak üzere ülkemizin çeşitli yerlerinde bizlere destek olan kurum ve kuruluşlarımızın destekleri ile pek çok güzel organizasyona ev sahipliği yaptık. Hayalimiz Kocaeli’nin ve Türkiye’nin olta balıkçılığını tüm dünyaya tanıtmaktı. Bugün burada 8 ayrı ülkeden 20 fazla yabancı yarışmacıyı ve 12 ayrı şehirden 70 civarında en usta balıkçıları ilimizde ağırlıyoruz. Bu organizasyonu gerçekleştirmek gurur duyuyoruz. Bugün karşımızdaki tablo yıllarca önceki hayalimizin karşılık bulmuş halidir” dedi.









