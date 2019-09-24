Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli’nde yapılacak

6. Uluslararası Deprem Sempozyumu "Kocaeli ve Düzce Depremlerinin 20. Yılına Özel Sempozyum" temasıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde 25-27 Eylül tarihleri arasında Kocaeli’nde düzenlenecek. The Ness otelde gerçekleştirilecek sempozyumda, aralarında Japonya, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden ve yurtiçinden 300 akademisyen depremle ilgili sunumlar yapacak.

20. YIL ÖZEL SEMPOZYUMU

Türkiye tarihinin en acı olayları içerisinde yer alan 17 Ağustos 1999 Kocaeli ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin ardından 20 yıl geçti. 20 yılın ardından; deprem gerçeğinin bölgemizde ve ülkemizde yapılan, yapılması planlanan çalışmaların kapsamlı bir şekilde ele alınacağı 6. Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli’de yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan sempozyumun düzenleme kurulunda Kocaeli Valiliği, Düzce Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, AFAD, MARKA, MÜSİAD ve Kocaeli Ticaret Odası yer arıyor.

300 AKADEMİSYEN KATILACAK

6. Uluslararası Deprem Sempozyumu bölgenin önde gelen tüm kurumlarını bir araya getiriyor. Bölge için ilk olma özelliğini taşıyan sempozyuma Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Azerbaycan, Yunanistan, Lübnan, Cezayir ve ülkemizden 300 akademisyen katılacak.

AFETTE ÇALIŞAN YARDIM KURULUŞLARI

Sempozyumda 1999 yılında bölgemizde deprem çalışmalarında bulunmuş seçkin akademisyenlerin yanı sıra, inşaat mühendisliğinin önde gelen isimleri ile birlikte afetlerde etkin çalışan yardım kuruluşlarının temsilcileri de katılacak. Geçmişten geleceğe Kuzey Anadolu fayı, güvenli şehirler, dirençli toplum, sismik riskler ve güvenli şehirler için mühendislik çalışmaları gibi konuların ele alınacağı paneller deprem gerçeğine ışık tutacak.

DEPREMLERE HAZIRLIK

6. Uluslararası Deprem Sempozyumu’nda Afet Yönetimi, Çevre Bilimleri ve Şehir Planlaması, Deprem Biliminde Teknolojik Gelişmeler, Eğitim Bilimleri, Ekonomi, Geomatik, Hukuk Bilimleri, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Sosyoloji, Tıp Bilimleri, Yerbilimleri ve Yönetim Bilimleri konuları ele alınacak. Sempozyumun, deprem farkındalığının artırılması ve beklenen depremlere hazırlık konusunda yapılan çalışmalara önemli katkı sağlayacak.