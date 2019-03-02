Ankara'da Kazakistan’la ilgili düzenlenen panelde, Kültür ve Doğa Turizmi Cazibe Merkezi Kazakistan ile ilgili konuşuldu. Son zamanlarda yaptığı atılımlarla uluslararası arenada adından sık sık söz ettiren Kazakistan, bütün dünyada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliği, barış gücü misyonlarına aktif katılım, Şangay İşbirliği Örgütü üyeliği gibi uluslararası ve bölgesel birçok kurum ve kuruluşa üye olarak etkili faaliyetler gerçekleştirmekte ve saygınlığını da hızla arttırmakta.





Uluslararası alandaki huzur ve barışa katkıları yanında ekonomik gelişme ve kalkınma yolunda da büyük atılımlar yapan bu dost ve kardeş ülke, Ankara’da yapılan bir toplantıda bir kez daha gündeme taşındı. Ankara Sanayi Odası (ASO) desteği ve Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinin katkıları ile Enderun Toplum ve Strateji Derneği tarafından ASO Konferans salonunda “Uluslararası Finans Merkezi ASTANA” konulu bir panel gerçekleştirildi. Toplantıda, konusunda uzman birbirinden kıymetli konuşmacılar Ankaralı sanayici ve girişimcilere Kazakistan ekonomisi ve yatırım imkânları üzerine çok değerli bilgiler sundular.

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Kazakistan’ın ekonomik görünümü üzerine kısa bir video gösterimi ile başlayan panelde ilk konuşmayı, Enderun Toplum ve Strateji Derneği başkan vekili Cesurhan TAŞ yaptı. Konuşmasına iktisadi gelişimin önemini belirterek başlayan TAŞ, “Gelişim, insani bakımdan olduğu kadar iktisadi bakımdan da yeterli düzeyde sağlanamazsa eksik kalır. Bireyler, insani ilke, değer ve erdemler kadar iktisadi ilke, değer ve erdemler ile donatılmazlarsa tam, olgun ve bütüncül bir gelişim sağlanamaz. İnsan, aynı zamanda iktisadi bir varlıktır ve doğduğu andan itibaren karnını doyurma çabası içine girer. Bu çabalar toplamı da iktisadi eylemlerin ve iktisat biliminin temelini oluşturur. Bireyler için olduğu gibi uluslar için de var olabilmenin ve varlığını idame ettirebilmenin en esaslı koşulu ise iktisadi gelişme ve kalkınmadır. İktisaden güçlü ve bağımsız olamayan uluslar, siyaseten de güçlü ve bağımsız olamazlar.” dedi.





Konuşmasının devamında Sayın TAŞ, 3 milyon kilometre kareye yaklaşan yüzölçümü ile dünyanın en büyük 9.ülkesi olan Kazakistan’a odaklanarak bu ülkenin küresel açıdan önemine vurgu yaptı. Kazakistan’ın ekonomik ve sosyal sorunlara öncelik vererek, ülke ekonomisine istikrar sağladığını, halkın refah seviyesini yükselttiğini, bunların ötesinde demokrasiyi geliştirip sağlamlaştırma konusunda başarılı adımlar attığını belirtti.





İkinci olarak Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal SAPARBEKULI söz aldı. Uzun bir sunum ile Kazakistan ekonomisi hakkında ayrıntılı bilgiler veren SAPARBEKULİ, Kazakistan’da yatırım yapan yabancı yatırımcıların kesinlikle kazanacağını dile getirdi. Kazakistan’da kazanç elde etme bakımından elverişli sektörleri ayrıntılı bir şekilde anlatan sayın büyükelçi, yatırımcıların muhtemel uyuşmazlık hallerinde Astana Uluslararası Finans Merkezi Mahkemesine başvurarak haklarını adil bir şekilde savunabileceklerini belirtti. Sermayelerinin ve kârlarının güvence altında olduğu, istedikleri zamanda transfer edebilecekleri bir serbest piyasa ekonomisi düzeninin ülkede egemen olduğu aynı konuşma içerisinde vurgulandı. Ülke yüzölçümünün genişliğinden bahisle organik tarım konusunda Kazakistan’ın dünyada bir marka olmaya aday olduğunu sayın büyükelçi özellikle vurguladı.





Paneli moderatör olarak Uluslararası Finans Uzmanı Muhammet TİRYAKİOĞLU yönetti. MÜSİAD Başkanı özel kalem müdürü ve danışmanı sıfatı ile birçok konuda Türk girişimcilere yön ve destek verdiğini belirten TİRYAKİOĞLU, Türkiye iş âlemine Kazakistan’daki iş imkânları hakkında daha fazla bilgi verilmesinin şart olduğunu, Kazak girişimcilerin de Türkiye’de yatırım yapmalarının gerekli olduğunu vurguladı.





Panelistlerden gazeteci-yazar ve Türkiye’nin güzide belgesel yapımcılarından olan İsmail KAHRAMAN, konuşmasında Kazakistan’daki muhtemel turizm yatırım alanlarından söz etti. Tarihi ipek yolu üzerindeki Kazak kentlerine yaptığı ziyaretlerden edindiği izlenimleri çektiği resimler eşliğinde paylaşan Sayın KAHRAMAN, Türk turizm yatırımcılarını Kazakistan’da yatırım yapmaya çağırdı. Kültür turizmi ve doğa turizmi yatırımlarının iki ülke halkı arasındaki muhabbet bağlarını daha da güçlendireceğini sözlerine ekledi.





Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eski genel müdürlerinden İsrafil ÇELİK ise panelde yaptığı konuşmada Kazakistan ekonomisinin gelişme aksları konusunda bir perspektif çizdi. Katma değeri yüksek ürünler üreten sektörlere yapılacak yatırımların daha anlamlı olacağını dile getiren Sayın ÇELİK, Kazakistan ile Türkiye’nin dördüncü sanayi devrimi döneminde işbirliği yapmasının önemini vurguladı. Türk Dünyasının bilgi lideri ve aksakalı Nursultan NAZARBAYEV’in Kazakistan için büyük bir şans olduğunu belirterek, onun gösterdiği istikamette ilerlemenin gerekliliği anlattı.





Panel, katılımcıların sorularının panelistler ve sayın büyükelçi tarafından cevaplanması ile son buldu.









