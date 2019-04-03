Uluslararası öğrenci buluşması 6 Nisan’da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği işbirliğinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Öğrenci Buluşması, 06 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 13.00’da 15 Temmuz İrade Meydanı’nda yapılacak.

“DOĞUDAN BATIYA ADİL BİR DÜNYAYA”

Kocaeli’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin kültürlerini tanıtması için her yıl organize edilen ve bu yıl 12. kez yapılacak olan Uluslararası Öğrenci Buluşmaları programı Cumartesi ve Pazar olmak üzere iki gün boyunca devam edecek. Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının bu yılki teması “Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya” olarak belirlendi.

ÜLKELERDEN LEZZETLER

Uluslararası öğrenciler tarafından ülkelerine ait büyük emeklerle hazırlanan yemekler alanı ziyaret eden Kocaeli halkına sunulacak. Farklı ülkelerden öğrencilerin büyük emeklerle hazırladıkları dünya yemeklerine bu yıl da vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

ÜLKE TANITIMLARI VE GÖSTERİLER

06 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 13.00’da başlayacak olan organizasyon protokol konuşmaları, mehter ve sahne gösterileri ile devam edecek. Daha sonra protokol üyeleri, öğrencileri stantlarında ziyaret edecekler. Program iki gün saat 18.00’a kadar sürecek. Bu süre içerisinde öğrenciler stantlarında ülke tanıtımı ve sahne gösterileri yapacaklar.

AÇILIŞA ÖZEL MEHTER VE SAHNE GÖSTERİLERİ

Program açılışına özel görsel bir şölen sunmak için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İnegöl Ahıskalılar Derneği Folklor ekibi, Yemenli, Afganistanlı ve Moğolistanlı öğrencilerin sahne gösterileri için öğrenciler çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da açılışta yerini alacak.