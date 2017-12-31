Uluslararası öğrenciler Bursa’yı tanıdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Uluslararası öğrencilerine yönelik kültürel gezilere devam ediyor. Kısa bir süre önce Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında öğrencilerini Konya’ya götüren Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, önceki gün de Bursa gezisi düzenledi. Uluslararası öğrenciler bu sayede Bursa’nın tarihi ve kültürel mekânlarını görme fırsatı buldu.

YEŞİL CAMİİ’YE HAYRAN KALDILAR

Uluslararası öğrenciler Bursa gezisine ilk dönem Osmanlı mimarisinin önemli örnekleri arasında yer alan Yeşil Camiyi gezerek başladı. Öğrenciler, cami içerisinde kullanılan yeşil firüze taşlar ve çinilere hayran kaldı. Bunun yanı sıra gezi kapsamında Ulu Camii, Emir Sultan Türbesi, ve Tophane ziyaret edildi. Öğrenciler özellikle Yeşil Camii avlusunda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

BİZE EVLADIM DİYEN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Bursa gezisinin kendileri için düşünülmüş son derece güzel bir kültürel etkinlik olduğunu kaydeden uluslararası öğrenciler, “Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu, bizi evladı olarak görüyor ve bunu her fırsatta dile getiriyor. Kocaeli’nde kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız da her sorunumuzla yakından ilgileniyor. Türkiye’yi tanımamız için kültürel geziler düzenliyor. Bu sayede Bursa’yı görme fırsatı yakaladık. Bizim için düşünülmüş bu güzel gezi için Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.