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Uluslararası Öğrenciler Kapadokya’yı gezdi

Büyükşehir Belediyesi, Bilgievleri Yaz Okulu’nda minik çocuklara yabancı dil eğitimi veren uluslararası öğrencilerini Kapadokya Gezisi ile ödüllendirdi.

Uluslararası Öğrenciler Kapadokya'yı gezdi

28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:50

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kocaeli’nde eğitim gören uluslararası öğrencilerini Kapadokya gezisi düzenledi. Yaklaşık 2 haftadır Bilgievleri Yaz Okulu’nda öğrencilere yabancı dil eğitimi veren uluslararası öğrenciler, Bilgievleri’nde dil kampının sona ermesi ile birlikte Kapadokya gezisi ile ödüllendirildi. Peri bacalarına yapılan gezide uluslararası öğrenciler, Kapadokya’da insan eli ile yapılan yer altı şehirlerini, Ihlara Vadisi’ni, yer üstündeki peri bacalarını ve halen soğuk hava deposu olarak kullanılan mekânları gezdi.

 

REHBER EŞLİĞİNDE GEZDİLER
Öğrenciler Kapadokya gezisinde ilk olarak Avanos daha sonra rehber eşliğinde Göreme, Ürgüp, Uchisar yerlerinde bulunan antik kalıntıları, doğal peri bacalarını, Üç Güzelleri, dünyada çok büyük üne sahip olan Yer Altı Şehrini gezdi. Öğrenciler, öğle yemeği sonrasında yörenin meşhur konaklarını gezme fırsatı buldu.

 

HAYRAN KALDILAR
Gezide Kapadokya’yı ilk defa gezen öğrenciler hayran kaldıkları bu yerleşim yerlerinin dokusunu da yansıtan hediyelik eşyalardan satın aldılar. 1 günlerini Nevşehir’de geçiren öğrenciler, kendilerine gezi ile ödüllendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.
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Anahtar Kelimeler
öğrenciKapadokyaNevşehir
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