Uluslararası Öğrenciler Vatandaşlarla Buluştu

“Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya” teması ile 51 ülke, 91 şehirde yapılan "12.Uluslararası Öğrenci Buluşması" Kocaeli'nin ardından Gebze'de gerçekleştirildi. Hafta sonu Gebze Kent Meydanı’nda stantların kurulması ile başlayan ve gün boyu devam eden etkinlikte uluslararası öğrenciler kültürlerini vatandaşlarla tanıttılar. Öğrencileri aynı zamanda etkinliğin paydaşları olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yalnız bırakmadılar. Etkinlikte öğrenciler yöresel kıyafetleri, kültürlerine ait eşyaları ve yemekleri ile ilgi odağı oldular. Kent meydanında yapılan etkinlikte ayrıca öğrenciler ülkelerine ait dans figürlerini de ustalıkla sergilediler. Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek devam eden buluşmada protokol üyeleri ve vatandaşlar uluslararası öğrencilerin stantlarını ziyaret ederek onlarla fotoğraf çektirdiler.

ÖNEMLİ BİR MESAJ VERİYORUZ

Etkinlikte konuşma yapan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan giderek güçlü bir marka üniversite haline gelen GTÜ'nün 138 yabancı öğrencisinin yaşadıkları bölge ile kaynaşmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Aslan, “Türk milleti olarak yüzyıllardır kardeşçe bir arada yaşamış ve farklılıklarından beslenmiş bir millet olarak bugün de dil, din, ırk ayrımı olmaksızın farklılıklarla zenginleştiğimizi biliyoruz. Uzak ya da yakın coğrafyalardan ülkemize gelmiş tüm öğrencilerimizle Dünya’ya önemli bir mesaj veriyoruz.” dedi.

Devam eden Aslan, “Bugün bu etkinliği gerçekleştirmiş olduğumuz Gebze ilçemiz konumu gereği kültürel çeşitliliği kuruluşundan bu yana korumuştur. Gebze kültürel çeşitliliğinin yanı sıra sanayi ve ekonomi alanında da yüklendiği misyonla ülkemize ve dünyamıza katma değer üretmektedir. Üniversite olarak biz de hem ilçemiz hem de ülkemiz adına büyük bir misyon üstlenmiş konumdayız. Hem lisans hem lisansüstü alanda bilimsel çalışmalar yaparak Gebze’yi sanayi üssü konumuna ek olarak bilim üssü yapmak. Bu bilimsel çalışmaları sanayi ile yapılacak iş birlikleri ile ürünlere dönüştürmek ve katma değer üretmek hedefindeyiz. Gebze Teknik Üniversitesi kendini bilime ve teknolojik gelişmeye adamış kocaman bir ailedir. Sizlerle birlikte büyüyen bir üniversite olmaktan mutluluk duyuyoruz. Üniversitemiz bünyesinde ağırladığımız 138 yabancı uyruklu öğrencimiz ile Gebze Teknik Üniversitesi’nin giderek güçlenen bir marka üniversite haline geldiğini görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

SİZLER BİZİMDE ÇOCUKLARIMIZSINIZ

Yabancı öğrencileri kendi çocukları olarak gördüklerini söyleyen Aslan, “Üniversitelerde yetişen gençler, ülkenin geleceğine yön verecek olan, seçilmiş bireylerdir. Bugün bu meydandaki sizler, yarının ülkelerinde gündemi belirleyecek kişiler olacaksınız. Bu nedenle, gelecekle ilgili planlama yapan tüm kişi ve kurumlar, gençlere değer vermeli, problemlerinin çözümünde yanlarında olmalıdır. Bu bağlamda ülkelerinizden binlerce kilometre uzakta kendinize yeni bir yaşam kurduğunuz ülkemizde sizleri kendi çocuklarımız gibi gördüğümüzü ve her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim.” şeklinde konuştu.