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Umudun adı Hatay oldu, baba ile kızı enkaz altından ekiplere el salladı

- Hatay’da depremin 208. saatinde baba ile kızı kurtarma çalışmaları sürüyor

Umudun adı Hatay oldu, baba ile kızı enkaz altından ekiplere el salladı

15 Şubat 2023 Çarşamba 11:55

Hatay’ın Antakya ilçesinde deprem afetinin 208. saatinde enkaz altında baba ile kızına sağ olarak ulaşıldı. Umudun adı olan baba ile kızın sağlıklı olduğu görülürken ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.  
  Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay’dan umutları yeşerten güzel bir haber daha geldi. Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi’nde bulunan Murat Apartmanı'nın enkazında baba ile kızına sağ olarak ulaştı. Kocaeli Belediyesi İtfaiye arama kurtarma ekipleri baba ile kızını enkazın altından kurtarmak için uğraşıyor. Deprem afetinin 9. gününde umutları yeşerten güzel haber herkes tarafından sevinçle karşılandı. 




İHA
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