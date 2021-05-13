Umut Ramazan’ın bayramda yüzünü güldürdü

Doğuştan spastik paralizi hastası 12 yaşındaki Umut Ramazan Kalyoncu, hayatında ilk defa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle bir bayramı ayakta karşıladı. Uzun yürüme ortezi desteği verilen Umut’un en büyük hedefi olan Trabzonspor maçına gitmeye daha fazla umut beslemeye başladı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Ev hanımı olan annesi, bir fabrikada işçi olarak çalışan babası ve üç kardeşiyle birlikte Gölcük’te yaşayan Umut Ramazan Kalyoncu, doğuştan yakalandığı spastik paralizi hastalığı nedeniyle ayakta duramıyor. Kendi öz bakımını da yapamayan Umut Ramazan, yürümeyi hayal etse de bunun gerçekleşmeyeceğini düşündüğü için tedavi olmak istemiyordu. Umut Ramazan’ın hayalini gerçekleştirmek için devreye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın girdi. Umut Ramazan’ı telefonla arayan Başkan Büyükakın’ın onu tedavi olmaya ikna etti. Kısa bir süre içerisinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri Umut Ramazan’ın hayallerini gerçekleştirmesi için harekete geçti.

HAYALLERE DOĞRU ATILAN İLK ADIM

Omurilik ve yürüyüş bozukluğu yaşaması nedeniyle ağır engelli durumda bulunan Umut Ramazan, hayallerini gerçekleştirebilmek için yürümeyi çok istiyor. Hayalleri arasında tır şoförü olmak, Trabzonspor maçına gitmek ve balık tutmak olan Umut Ramazan’ın hayallerine doğru adım atabilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

BAYRAMDA YÜZLERİ GÜLDÜ

Denemelerin sonunda Umut Ramazan’ın bacak boyuna uygun bacak ortezi çıkarıldı ve ayak kasları dik tutmaya yarayan bel kemeriyle birlikte Umut Ramazan’a takıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle ayakta durmaya başlayan Umut Ramazan, hayatında ilk defa bir bayramı ayakta karşıladı. Büyükşehir Belediyesi’nin girişimiyle Kalyoncu ailesinin Ramazan Bayramı’nda yüzleri güldü.

KENDİ BAŞINA ADIM ATACAK

Trabzonspor maçına gitmek ve balık tutma hayallerini gerçekleştirmeye yönelik ilk adımını atan Umut Ramazan’ın, kendi başına yürüyecek duruma gelmesi için fizik tedavi süreci başlatılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin karşılayacağı fizik tedaviyle birlikte Umut Ramazan yürüyecek duruma gelecek.

“BAŞKANIMIZ HER DAİM YANIMIZDAYDI”

Oğlunun tedavisine vesile olan Başkan Büyükakın’a teşekkür eden baba Mevlüt Kalyoncu; “Umut Ramazan’ın en büyük hayali yürümekti. Bunu çok istiyordu, fakat bu isteğinin gerçek olabileceğini düşünmüyordu. İkna edemiyorduk. Başkanımız Umut’u görüntülü arayarak hayallerini gerçekleştirmek için azimli olması gerektiğini, her zaman yanında olduğunu ve ilk adımlarını görmek için ziyarete geleceğini söyledi. Başkanımızın yanımızda olduğunu bilmek Umut Ramazan’a ve bize güç verdi. Allah ondan razı olsun. Bizim bayramda yüzlerimizi güldürdü. İnşallah oğlumuzun adım attığını göreceğiz” dedi.

BAŞKAN’DAN, TRABZONSPOR VE KOCAELİSPOR FORMASI

Umut Ramazan’ın yürüme hayalini gerçekleştirebilmesi gereken işlemlerin yapılması talimatını veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Umut Ramazan’ı evinde ziyaret etti. Eğitimi, kendi kendine yeterli hale gelebilmesi ve gereksinimlerini giderebilmesi adına her türlü desteği vereceğini belirten Büyükakın, Umut Ramazan’a Kocaelispor ve Trabzonspor formaları hediye etti.

“UMUT’UN YÜRÜDÜĞÜNÜ GÖRECEĞİZ”

Umut Ramazan’ın her zaman destekçisi olacağını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın; “Umut’un en büyük hayali Trabzonspor maçına gitmekmiş. Bu hayalini gerçekleştirmesi için Umut’un her zaman destekçisi olacağız. Tedavisi için çalışmalara başladık. Bel kemeri ve uzun bacak ortezi takıldı. Yakında fizik tedavi süreceği başlayacak. İnşallah Umut Ramazan’ın tedavinin ardından yürüdüğünü göreceğiz. Onunla Trabzonspor maçına gideceğiz” ifadesini kullandı.