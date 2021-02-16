Umuttepe'de Ulaşım Zabıta İle Güvende

Kentin yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışının ardından yolların sürekli açık tutulması ve olası sorunların ortadan kaldırılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla mücadele ekipleri canla başla çalışıyor. Karla mücadele ekipleri kar yağışına anında müdahale ederek yolları açık tutarken, Zabıta ekipleri ise araçlarıyla yolda kalan vatandaşlara yardım elini uzattı.

ARIZA VE KAZA YAPAN ARAÇLAR ÇEKİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, kar nedeniyle ulaşımda zorluk yaşayan vatandaşlara yardım eli uzatıyor. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi’nin bulunması nedeniyle önemli bir güzergâh olan Umuttepe yolunda zabıta ekipleri arıza nedeniyle yolda kalan ve kaza yapan araçları çekiyor.

YOLLAR AÇIK TUTULUYOR

Trafik Zabıta ekipleri ise trafik akışını engelleyen araçlara müdahale ediyor. Yollar 7/24 açık tutmaya çalışılırken, Zabıta ekipleri trafik akışını engelleyen araçlara yer değişikliği yapılarak trafiğin akıcı olmasını sağlanıyor. Hastane güzergâhı devamlı açık tutuluyor. Bölgede devriye atarak sıkıntılı olan bölgelere müdahale edilirken kaza yapan araçlara Zabıta ekipleri müdahale ediyor. Zabıta ekipleri ayrıca karda yürümekte zorluk çeken yayalara da eşlik ediyor.





















