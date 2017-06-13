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Üniversite adayları “Dikkat”

LYS maratonunda mücadele eden üniversite adayı öğrencilere GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün açıklamada bulundu.

Üniversite adayları 'Dikkat”

13 Haziran 2017 Salı 09:31

Üniversite girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) maratonu başladı. Türkiye genelinde LYS’ ye toplam 1 milyon 72 bin 396 üniversite adayı başvurdu. Bir kaç oturumda yapılacak olan sınavlar ile ilgili açıklamada bulunan Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün üniversite adayı öğrencilere başarılar diledi. Önceki sınavlardan farklı olarak ilk kez uygulanmaya başlayan açık uçlu sorulara dikkat çeken GTÜ Rektörü Görgün aday öğrencilere yönelik yaptığı açıklamada, "Hafta sonu başlayan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS 2017) öğrencilerimiz kadar ailelerini, annelerini ve babalarını da çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü heyecanlı sürece hep birlikte hazırlandılar, hep beraber sınavların sonuçlarını bekleyecekler.

Bu yıl LYS’de ilk kez uygulanmaya başlayan açık uçlu soru yönteminde sorulara vereceğiniz cevaplar duygu ve düşüncelerinizi analiz etmeyi amaçlamaktadır. İlk kez uygulanacak olan bu yönteme karşı dikkatli olmanız ve cevapları bir sözcük bir sayı ya da basit bir cümle ile cevaplamanız çok önemlidir.

Umarım öğrencilerimiz ve aileleri için huzurlu ve mutlu sonuçlar alınır. Mutlu bir heyecanla beklediğiniz sınavın 11 Temmuzda daha mutlu bir sonuca ulaşmasını temenni ederim. Bu süreçten sonra aklın ve bilimin egemen olduğu, çağdaş eğitim, öğretim ve teknolojik imkânların son derece yaygın kullanıldığı Gebze Teknik Üniversitesi’ni tercihlerinizde göz önünde bulundurmanızı da hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

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