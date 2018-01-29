Üniversite Öğrencilerine Gebze bölgesi tarih ve kültür turu!

İstanbul Sebahattin Zaim üniversitesi İslami Araştırmaları Kulübü. İSAR tarafından düzenlenen ve çok sayıda öğrencinin katıldığı Gebze bölgesi kültür gezisine rehberlik yaparak Gebze'ye vefa borcumu ödemeye çalıştım.

25 Ocak Çarşamba günü İSAR kulübü başkanı Elif Tezer başkanlığında gerçekleşen kültür ve tarih gezimiz Tuzla'da başladı. Tuzla hakkında genel bilgi verdikten sonra. Gebze hünkar Çayırını ziyaret ederek Fatih'in ruhuna Fatiha okuduk

Darıca kuş cennetinde hayvanlar alemi ve bitkiler diyarına yolculuğa çıktık Darıca’dan Eskihisar’a geçip müzeci ve ressam Osman Hamdi beyin müzesini gezerek Eskihisar kalesinden Kartacalı komutan Hanibal’ın anıt mezarını gezerek Tübitak Marmara araştırma merkezinin misafiri olduk. Tübitak hakkında bilgi aldıktan sonra İpek halıları ile ünlü 1996 yılına kadar Gebze'ye bağlı Hereke'ye giderek ipek halı ve Sultan Abdülhamit tarafından yaptırılan Wilhem kayser köşkünü gezip Hereke kalesi, Tavşancıl ve Dilovası ile ilgili bilgiler vererek Ballıkayalar tabiat parkına uzaktan el sallayıp Gebze'nin ilk Fatih'i İlyasbeyin türbesini ziyaret ederek Çoban Mustafapaşa külliyesinde cami imam hatibinin rehberliğinde külliyeyi gezip, aşhanede Abdülhamit çorbası içerek Çayırova Kebap diyarında Gebze belediyesinin misafiri olduk.

Bir günde Gebze bölgesinde gerçekleşen tarih ve kültür yolculuğu ile ilgili ile ilgili geziye katılan bir öğrencinin kaleme aldığı yazıyı sizlerle paylaşıyorum birlikte okuyalım

ÖĞRENCİLERİN KALEMİNDEN GEBZE

Gebze, tarihinin M.Ö 12. Yüzyıla dayandığı yerdir. Geçmişte Kocaeli yarımadasının sınırları içerisinde kalan ve ticaretin uğrak noktası olan tarihi ipek yolunun izlerini taşır bünyesinde. Frig'lerden başlayıp Osmanlı’ya ve oradan da günümüze ulaşan uzun bir hikayesi vardır. Bizler de bu uzun yolun izlerini takip ederek düştük yollara.. Gelecekten geçmişe doğru zamanda bir yolculuğa talip olmaktı bizimkisi.. İstiklal mücadelesinden Abdülhamit'e, Abdülhamit'ten Fatih'e ve oradan Orhan Gaziye ulaşmaktı niyetimiz. Lakin umduğumuzdan fazlası karşıladı bizleri. Osmanlı’yı aşarak Roma'nın izlerine çıktı yolculuğumuz. Ve bu yolculukta bizlere zamanı aştıran bir isim vardı: İsmail Kahraman Bey. Cismani olarak başlayan bu yolculuk onun sayesinde ruhani bir hale bürünmüştü sanki. Büyük bir şevkle, asırlar arasında kurmuş olduğu bağlamı bizlere gerek hal ve gerekse kâl diliyle aktarmıştı. Kimi yerde sıcak bir samimiyet kimi yerde ise bir tas çorba karşıladı bizleri. Hiç tahayyül etmezdim Çoban Mustafa Paşa külliyesini gezerken aşevinden Abdülhamit çorbasını içmeyi. Tübitak'ta bir bardak sıcak çayın samimiyetini.. Hereke'nin o bozulmamış tarihinin büyüsü içinde Wilhelm köşküne girmek, hissetmek bir hayalden öteydi benim için. Derslerde uzaktan dinlediğim Anibal'ı ziyaret etmek büyük bir şaşkınlık ve mutluluk olmuştu. Küçük bir öğrenci gurubunun sade beklentileriyle çıktığı bu yolda bizlere daha fazlasını sunan başlangıçta İsmail kahraman Bey’e, bizlere ev sahipliği yapan Gebze belediyesine, Tuzla belediyesine, Tübitak'a ve son olarak da İSAR Kulübüne sonsuz teşekkürler ediyoruz.

Elif Baylan

Üniversite öğrencilerine MARKA Ajans için hazırladığım Devri alem belgesel TV programında bir çok TV kanalında yayınlan Kocaeli tanıtım belgeseli ile Kocaeli büyükşehir belediyesi için hazırladığım Kocaeli Gebze ansiklopedisi kitabımızdan hediye ederek Kocaeli bölgesinin de tanıtılmasına vesile oldum.

İSAR KULÜBÜ ÇALIŞMALARI

İstanbul Sabahattin Zaim üniversitesi İslam araştırmaları (İSAR) kulübü ile ilgili kulüp başkanı ve geziyi organize eden Elif Tezel şu bilgileri verdi. “Gençlik gelecektir”felsefesinden hareketle bilimsel alandaki başarısıyla öne çıkan üniversitemizde İslam’ı anlama gayretini merkeze alarak, yeni bir soluk katmak amacıyla değerlerini özümseyen geçmişini unutmadan geleceğine yön veren, insanlığa hizmet eden bireylerin gelişimine destek olma amacıyla konferans, sempozyum, atölye çalışmaları, söyleşi gibi faaliyetlerimizin yanında Tarihi yerlere Geziler düzenlemek , Siyer, Adabı muaşeret, İslam ve beşeri, dersleri vermek Rabbimizin bize indirdiği kutsal kitabımızı öğretmek ve ezberletmek amacıyla 06 / 12/ 2016 tarihinde kurulduk ve bu amaçla çalışmalarımıza devam ediyoruz.