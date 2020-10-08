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Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz İnternet

Büyükşehir Belediyesi, internet imkanı bulamayan üniversite öğrencilerine de online eğitimden faydalanabilmeleri için ücretsiz internet hizmeti sağlayacak.

Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz İnternet

08 Ekim 2020 Perşembe 15:17

Başkan Büyükakın’dan üniversite öğrencilerine de ücretsiz internet

 

Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde eğitimlerin büyük bir kısmı online olarak yapılırken halk sağlığını korumak amaçlı yapılan bu uygulama Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de uygulanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doç. Dr. Tahir Büyükakın, resmi sosyal medya hesabından verdiği güzel haberle online eğitim süresi boyunca internet imkanı bulamayan, ihtiyaç sahibi Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversite öğrencilerine ücretsiz internet desteği sağlanacak.

 

ONLİNE EĞİTİM İÇİN ÜCRETSİZ İNTERNET

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, virüs ile mücadele kapsamında kent genelinde verdiği desteklerine bir yenisini daha ekledi. İhtiyaç sahibi sosyal yardım alan ve uzaktan eğitim gören 27 bin aileye ücretsiz internet hizmeti sağlayan Başkan Büyükakın, şimdi de üniversite öğrencilerine müjde verdi.

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MÜJDE

Başkan Büyükakın sosyal medya hesabından, “KOÜ ve GTÜ öğrencilerimize güzel bir haberim var. Online eğitim süresi boyunca internet imkanı bulamayan, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ücretsiz internet desteği vereceğiz. Kocaeli’de öğrenci olmak ayrıcalıktır” diyerek online eğitim süresince internet erişimi sağlanacağı müjdesini verdi.

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