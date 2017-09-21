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Üniversite sınav sistemi sil baştan değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi, TEOG’dan sonra LYS de kalkıyor. Yeni sistem için MEB ve YÖK ortak çalışacak. Hem liselere hem de üniversiteye girişi kapsayacak yeni model kasımda Bakanlar Kurulu’na sunulacak.

Üniversite sınav sistemi sil baştan değişiyor

21 Eylül 2017 Perşembe 11:26

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu'nun bir süredir üzerinde çalıştığı yükseköğretime geçiş modeline ilişkin çalışmalara da hız verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine iki kurum birbiriyle uyumlu ortak bir model üzerinde uzlaşacak. Öne çıkan modelin satır başları şöyle:

YÜKSEKOKULLARA SINAVSIZ GİRİŞ: Buna göre, üniversiteye girişin ilk basamağı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) lise başarısının daha çok etkili olması öngörülüyor. MEB'in liseyi bitirme sınavı yapması durumunda bu sınav sonucuyla üniversite bazı bölümlere sınavsız yerleştirme söz konusu olabilecek.

DAHA AZ ÖĞRENCİ İLE REKABET: Lisans programlarında ise merkezi sınavlar ön görülüyor. Ancak meslek yüksekokulu ve açıköğretimler sınavsız yerleştirildikten sonra lisans için yaklaşık 500 bin öğrencinin merkezi sınava katılması amaçlanıyor. Böylelikle rekabetin daha az sayıda öğrenci arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

LİSEDEN SONRA 3 KEZ SINAV: LYS yerine öngörülecek yeni modelde öğrencilerin tek bir sınavla bir yıl boyunca tüm hayatlarını stres altına almamaları için ÖSYM'nin yıl içinde eş değer sınavlar yapması gündeme gelecek. Hükümet programında da yer alan birden fazla sınav uygulamasının ÖSYM tarafından elektronik ortamda 3 eşdeğer sınav olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Öğrenci isterse tek sınavla isterse 3 sınavdan aldığı en yüksek puan ile üniversite yerleştirme başvurusunda bulunabilecek.

A-B-C SINIFI ÜNİVERSİTE: Üniversiteler kalitelerine göre A-B-C sınıfı akreditasyon notları alacak ve sürekli bir üst kaliteye atlanması için program uygulanacak. Uzun vadede üniversiteler arasındaki kalite farklılığı kapandığında üniversitenin ilgili bölümlerinin tercihleri doğrultusunda öğrenci alımı sınavsız gerçekleşebilecek.

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