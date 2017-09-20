Üniversite sınavı kaldırılacak mı?
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG'un ardından üniversite sistemiyle ilgili de açıklama yaptı
BİZE GÜVENİN
2002'de yaşam ömrü ortalaması 75.5'ti, şimdi yaş 78'i geçti. Eğitirseniz insanınız daha uzun yaşar. Refahınız artmış, ömrünüz artmış. Peki, niçin bu değişiklik? Hedefimiz büyük. Daha iyi gideceğiz. Nitelikli bilgiye sahip olmak lazım. Nitelikli bilim adamına sahip olmak lazım. 2002'de ihracatımız 36 milyar dolardı, şimdi 153 milyar dolar. Çok net, bana da geliyor, hep değişiklik. Evet ama daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye. Dolayısıyla diyoruz ki, bize güvenin.
SINAVIN YERİNE NE GELECEK?
Bu yıl sınavı yapmıyoruz. Yerine ne gelecek? Sınav mutlaka öğretim programının ayrılmaz bir parçasıdır. Ölçme değerlendirme olmadan evlatlarınızın hangi seviyede olduğunu bilemezsiniz. Bizdeki test olması. Mümkünse a,b,c test usulünden... hepimiz aynı odadayız, farklı dünyalardayız. Aile içi iletişim aksar mı aksar. Kendisi ile barışık olsun. Dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olabilmek için eğitimin kalitesini artırmak lazım. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Alternatier bize geldikten sonra Bakanlar Kurulu'na sunacağız. Ek kısa zamanda velilerimizin önüne bir sonuç çıkaracağız. Bu yıl ilk defa, sosyal, kültürel, spor faaliyetlerini öğrencilerimizin, kayıt altına alıyoruz.
TEOG'UN ALTERNATİFLERİ
1 milyon 300 bin ortaokul öğrencisi var. Her okul kendi yapsın diyen var. Herkesin mahallesindeki okula alın diyen var. Bazı okullar, tarihi birikimi olanlar, Ankara Fen, İstanbul Erkek Lisesi gibi okullar için Matematik, Fen ve Türkçe ortalamasının 85 üzerinde olması gerekir diyen oluyor. Açık uçlu soru sorun diyen oluyor. Açık uçlu sorulara ne cevap verdiği, notları da ailesine gönderin ki ailesi de değerlendirsin. Bu da bir başka alternatif.
TARİH VERDİ: BİR AY İÇERİSİNDE
Milli Eğitim Bakanlığımız ölçme değerlendirme konusunda Türkiye'nin en uzman kuruluşu. Bakanlar Kuruluna sunacağız. Bir ay içerisinde Bakanlar Kurulu'na sunarız, tamamdır denildikten sonra hemen açıklarız.
ÜNİVERSİTE SINAVLARINDA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?
AK Parti'nin seçim beyannamesinde vardı. Ne zaman olur bilmiyorum. Aybüke öğretmenimizin şehit olduğu gün kardeşi o gün sınava girdi. Bazen böyle, kişinin ailesinde kayıp olduğu gün sınava girmek durumunda da kalıyordu. Böyle durumlarda üniversiteye girişi de birden fazla yapın diye programımızda var. Üniversite sınavlarını birden fazla yapın diye. "