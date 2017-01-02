Üniversite yoluna çözüm şart!

Yağışlı günlerde derin göletlerin olduğu yolda karşıdan karşıya okullarına gitmek için öğrenciler adeta su ile mücadele ediyor. 6 binin üzerinde Gebze Teknik Üniversitesi'nin, 8 yüzden fazla STFA'nın öğrencisinin her gün kullandığı bu güzergah yağışın yoğun olduğu günlerde tam bir işkence yolu haline dönüşüyor. Araçların yan yol olmasına rağmen süratli geçmeleri ve bu su birikintilerini öğrencilerin üzerine kaldırmaları da öğrencilerin sırılsıklam olmalarına neden oluyor. Sosyal medya üzerinden sürekli bu durumu dile getiren öğrenciler mağduriyetlerini yetkililerin duymasını ve bir an önce buraya çözüm üretmesini bekliyor.