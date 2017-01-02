GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Üniversite yoluna çözüm şart!

Gebze Teknik Üniversitesi ve Çayırova Köprüsü arasında kalan yağışlı günlerde derin göletlerin oluştuğu Bayramoğlu yanyol yaklaşık 7 bin öğrenci için bir kabus oluyor.

Üniversite yoluna çözüm şart!

02 Ocak 2017 Pazartesi 17:50

 Yağışlı günlerde derin göletlerin olduğu yolda karşıdan karşıya okullarına gitmek için öğrenciler adeta su ile mücadele ediyor. 6 binin üzerinde Gebze Teknik Üniversitesi'nin, 8 yüzden fazla STFA'nın öğrencisinin her gün kullandığı bu güzergah yağışın yoğun olduğu günlerde tam bir işkence yolu haline dönüşüyor. Araçların yan yol olmasına rağmen süratli geçmeleri ve bu su birikintilerini öğrencilerin üzerine kaldırmaları da öğrencilerin sırılsıklam olmalarına  neden oluyor. Sosyal medya üzerinden sürekli bu durumu dile getiren öğrenciler mağduriyetlerini yetkililerin duymasını ve bir an önce buraya çözüm üretmesini bekliyor. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
Üniversite Yoluna çözüm şart!
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Terörün amacı ve büyük oyun! Terörün amacı ve büyük oyun!
İstinat Duvarı yıkılmak üzere! İstinat Duvarı yıkılmak üzere!
'Çipli kimlik' dönemi başladı! 'Çipli kimlik' dönemi başladı!
"Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmaya kimsenin...
Hac işlem ve ödemeleri PTT'den yapılabilecek Hac işlem ve ödemeleri PTT'den yapılabilecek
Gölcük'te Kaza! Gölcük'te Kaza!
Yukarı Çık

banner188

Terörün amacı ve büyük oyun!
İSMAİL KAHRAMAN'IN KALEMİNDEN

Haberi Oku