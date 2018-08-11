Üniversiteler ve TÜBİTAK’A Tarihi Görev

Türkiye’nin birçok önemli kuruluşu Kocaeli’de ve Gebze’de bulunuyor. Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan Kocaeli Üniversitesi, yeni kurulmasına rağmen kısa sürede Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri olan Gebze Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK.

17 Ağustos’ta yaşadığımız Marmara Depremi ile ilgili üniversitelerimiz ve TÜBİTAK iş birliği yaparak ciddi bir araştırma sürecine girmeli ve bilimsel olarak bir tablo ortaya koymalı. Bu konuda Üniversite Rektörlerimize ve TÜBİTAK Başkanımıza büyük görev düşüyor. Kocaeli’nin deprem tarihine ışık tutacak ve gelecekte yaşayabileceğimiz deprem ve afetlerle ilgili bilimsel araştırma yaparak Kocaeli kamuoyu ile paylaşılmalı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Kocaeli’de ya da Gebze’de bir toplantı yapılarak deprem konusu ciddi anlamda ele alınmalı. Deprem Müzesi’nin yanında TÜBİTAK bünyesinde bir Deprem Araştırma Enstitüsü kurulmalı.



DEPREM SEMPOZYUMU DÜZENLENMELİ



Kocaeli Büyükşehir belediyesi Deprem felaketleri ve sanayi bölgesinde Deprem konulu uluslararası bir sempozyum organize edebilir, ulusal ve dünya medyasını Kocaeli ve Gölcük bölgesine getirerek 19 yıl da Kocaeli bölgesinde yaşananlar Medya aracılığıyla dünya kamuoyu ile paylaşılabilirdi.

Kültür Bakanlığı Yardımcılığına getirilen Herekeli Hemşerimiz Prof. Dr. Haluk Dursun Kocaeli’ye davet edilebilir, depremle ilgili Kültür Bakanlığı’na çok özel projeler yaptırılabilir, TRT’ye depremlerle ilgili aydınlatıcı, ibret alıcı belgesel diziler yaptırılarak depremin gündemde tutulması sağlanabilirdi.

Olayla direk ilgilenmesi gereken Kocaeli ve Gebze İnşaat mühendisleri ve Mimarlar Odaları çok ciddi çalışmalar yapabilir. Resmi makamların yapamadıklarını bu kurumlarımız ortaya koyarak deprem gerçeğini hem Kocaeli ve hem de Türkiye gündemine getirebilirler.



VALİ AKSOY DEPREM ÇALIŞMASI YAPMALI



Kentimize görevlendirildiği günden bu yana başarılı çalışmalara imza atan ve ilimizin tüm sorunlarına ilgiyle yaklaşarak çözümü konusunda ciddi girişimlerde bulunan Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin Aksoy’a tarihi görev düşüyor. Sayın Vali, bu konuya ilgiyle yaklaşarak yetkili ve etkili kurumlarla toplantı gerçekleştirmeli ve 19 yıl önce yaşadığımız deprem konusunda çalışmalar yapmalı. İlimizde bir deprem bilincinin oluşması için bir deprem müzesi oluşturulmalı.



DEPREM BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR



Depremin 10. Yılı olan 2009 yılında, Devr-i Alem ile Düzce’den Yalova’ya deprem bölgesini adım adım gezerek, Depremle ilgili belgesel hazırladık. Hiç bir kimseden destek istemeden tamamen kendi imkanlarımızla çektiğimiz ve belgesel yayıncılık Gebze stüdyolarında kurguladığımız deprem belgeseline hiç bir telif ücreti istemeden, bir çok TV kanalında yayınlanmasını sağladık. Amacımız Deprem gerçeğini unutmamak ve unutturmamak.

Bir çok kurum ve kuruluş depremi rant vasıtası yapıp, deprem üzerinden siyasi, sosyal ve ekonomik çıkar vurma peşinde göstermelik, panel, toplantılar, tişört basımları, yürüyüşler hatta konserler bile veriliyor.

Gerçekten çok yazık. Deprem şehitlerini bir kez daha rahmetle anıyor. Tüm depremzedelere geçmiş olsun ve baş sağlığı diliyorum

Her yıl bu yazıyı tekrarlıyorum. Bu yılda aynen tekrarladım. Bu konuda sizlerden yorum bekliyorum.

Deprem felaketinin 19.yıl dönümünde geriye doğru bakmalıyız, deprem felaketinden ders ve ibret almalıyız. Bölgemiz Türk sanayinin atar damarı. Deprem kuşağı üzerinde sanayi kuruluşları yükseliyor, OSB’ler kuruluyor, kimya ve akaryakıt depoları kuruluyor…