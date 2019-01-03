‘’Üniversitelerimiz ana kucağıdır’’

Birlikteliklerde üniversitelerin Türkiye’nin geleceğine ışık tutacak nesillerin yetişmesinde çok önemli olduğunu dile getiren Karaosmanoğlu, “Üniversitelerimiz bilimin ve çağın gerekliliklerine göre gençlerin yetişmesinde ana kucağıdır” dedi.



Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şubesi ve yönetiminin nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli ve Gebze Teknik Üniversitesi ile yakın iş birliği içinde olduklarını da dile getirerek, olağan kongreyle seçilen Eren ve yönetimini tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ÖSYM Başkanlığına atanan Aygün’ü de tebrik eden Karaosmanoğlu, “İnanıyorum ki öğrencilerimize dönük çok güzel hizmetlere imza atacaksınız. Sizlere başarılar diliyorum” ifadelerini sarf etti. Kocaeli Üniversitesi’nin 1976’ya kadar giden köklü bir eğitim kurumunun bugün ulaştığı seviyeyi görmek bizleri gururlandırıyor vurgusu da yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Geleceğe yönelik umutlarımızı artırıyor. Ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerine çok daha güçlü ve kararlı bir şekilde ulaşmasına üniversitelerimizin de büyük katkı sunacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı.



“YENİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI FAALİYETE GEÇİRDİK”

Kocaeli’nin modern ve model bir çizgiye çekmek için var gücüyle 2004 yılından itibaren çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “El birliği ile yeni Kocaeli’yi ve yeni Türkiye’yi kurmak için çalıştık. Üniversitelerimizle birlikte iş birliğimizi artırarak yeni belediyecilik anlayışını faaliyete geçirdik” diyerek açıklamalarını tamamladı. Birliktelikler yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.