Üniversiteli öğrencilerden Gebze turu

Belgesel Yapımcısı ve gazetemiz kurucusu İsmail Kahraman,İstanbul Sebahattin Zaim ünüversitesi İslami Ararştırmaları Kulübü İSAR tarafından düzenlenen ve çok sayıda öğrencinin katıldığı gebze bölgesi kültür gezisine rehberlik etti.

25 ocak 2018 Perşembe günü İSAR kulübü başkanı Elif Tezer başkanlığında gerçekleşen kültür ve tarih gezisi Tuzla'da başladı. Tuzla’nın tarihi hakkında genel bilgi verdikten sonra Gebze Hünkar Çayırı’nı ziyaret edip, Fatih'in ruhuna Fatiha okudular.

Gezinin ikinci durağı Darıca Kuş Cenneti oldu. Kuş cennetinde hayvanlar alemi ve bitkiler diyarına yolculuğa çıktıktan sonra Eskihisara geçip ressam Osman Hamdi Bey’in müzesini ve Kartacalı komutan Hanibal’ın anıt mearını ziyaret ettiler.



Grzini üçüncü durağı Tübitak Marmara araştırma merkezinin misafiri olurken Tübitak hakkında bilgi aldıktan sonra İpek halıları ile ünlü 1996 yılına kadar Gebze'ye bağlı Hereke'ye giderek ipek halı ve Abdülhamit tarafından yaptırılan vilhem kayser köşkünü gezip Hereke kalesi tavşancıl ve Dilovası ile ilgili bilgiler verildi. Ballıkayalar tabiat parkına uzanan yolculuk Gebze'nin ilk Fatih'i İlyasbeyin türbesini ziyaret ile devam etti. Çoban Mustafa Paşa’da Gebze turu yapıldı.