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Üniversiteli Pazarı açılıyor

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'ne yapılan Üniversiteli Pazarı 1 milyon liraya mal oldu. 579 metrekare kapalı alana sahip olan Üniversiteli Pazarı önümüzdeki günlerde açılacak

Üniversiteli Pazarı açılıyor

25 Eylül 2017 Pazartesi 15:17

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde yaptırılan Üniversiteli Pazarı açık ve kapalı olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Pazarın açık bölümü 456 metrekare, kapalı alanı 579 metrekareye sahip. Pazarda KOÜ store, kitap satış yerleri, fotokopi merkezi, ortak kullanım alanları, İzmit Belediyesi'nin Genç-İz ofisi, öğrenci pazarı, fuaye, sergi salonu, öğrenci kulüp ve etkinlik tanıtımlarının yapılabileceği açık alanlar bulunuyor. Çelik konstrüksiyondan yapılan projenin yaklaşık 1 milyon liraya mal olduğu belirtilirken, önümüzdeki günlerde açılışının yapılacağı bildirildi.

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