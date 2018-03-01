Üniversiteliler Gebze’de koştu

Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde yer alan ormanlık alanda yapılan Üniversitelerarası Kros Türkiye Şampiyonası’na 21 üniversiteden kadınlarda 82, erkeklerde 110 sporcu katıldı. 13 üniversitenin katıldığı 5000m den oluşan yarışmanın ilk turunda kadın koşucular yarıştı. Bu turda 23 Yaş Altı 10000m Avrupa Üçüncüsü unvanlı Kayseri Erciyes Üniversitesi’nden Büşra Nur Koku şampiyon olurken, İstanbul Gedik Üniversitesi’nin milli sporcusu Damla Çelik bitiş çizgisini gümüş, Muş Alpaslan Üniversitesi’nin milli sporcusu Emine Akbingül üçüncü olarak bronz madalya ile tamamladı. Dört turdan oluşan 10 km lik erkekler yarışmasında Etyopya’nın Türkiye ikametçilerinden Kütahya Dumlupınar üniversitesinden Fetene Alemu Degfa şampiyon olurken, Van Yüzüncü Yıl üniversitesinden Orhan Avcı gümüş madalya, Ağrı İbrahim Çeçen üniversitesinden Ramazan Karagöz bronz madalya kazandı. Uluslararası Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından 7 Nisan 2018 tarihinde İsviçre’de düzenlenecek olan Dünya Üniversiteler Kros yarışması için seçme niteliği taşıyan yarışmalar sonucunda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu milli takım aday kadrosunu önümüzdeki günlerde açıklayacak.