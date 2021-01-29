Ünlü Mevlidhan Amir Ateş İle Söyleşi

Aslen Kocaeli Kandıra doğumlu olan, Ünlü Mevlidhan Amir Ateş ile hayatı, eserleri ve yaptığı musiki çalışmaları üzerine söyleşi yaptık. Geçtiğimiz hafta Kültür Bakanlığı, kültür sanat büyük ödülünü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Amir Ateş ile Mevlid kitabı Yazarı Süleyman Çelebi ile ilgilide konuşma yaptık. Devri Alem Belgesel tV programı olarak çektiğimiz belgesel programı

Aslen Kocaeli Kandıra doğumlu olan, Ünlü Mevlidhan Amir Ateş ile hayatı, eserleri ve yaptığı musiki çalışmaları üzerine söyleşi yaptık. Geçtiğimiz hafta Kültür Bakanlığı, kültür sanat büyük ödülünü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Amir Ateş ile Mevlid kitabı Yazarı Süleyman Çelebi ile ilgilide konuşma yaptık. Devri Alem Belgesel tV programı olarak çektiğimiz belgesel programı

Amir Ateş 1942 yılında Kocaeli Kandıra ilçesinde doğdu. Babası Hafız Vehbi efendi, annesi Dürdane Hanım'dır. Hafız olan babasının etkisinde kalarak ve güzel olan sesi ile Kur'an okumak şevkiyle Hıfzı'nı tamamlayarak hafız oldu. 1956 yılın da İstanbul'a giderek Hacı Hafız Akkuş Efendi'den Kur'an dersleri almaya başladı.

Amir Ateş 1942 yılında Kocaeli Kandıra ilçesinde doğdu. Babası Hafız Vehbi efendi, annesi Dürdane Hanım'dır. Hafız olan babasının etkisinde kalarak ve güzel olan sesi ile Kur'an okumak şevkiyle Hıfzı'nı tamamlayarak hafız oldu. 1956 yılın da İstanbul'a giderek Hacı Hafız Akkuş Efendi'den Kur'an dersleri almaya başladı.

Amir Ateş 1942 yılında Kocaeli Kandıra ilçesinde doğdu. Babası Hafız Vehbi efendi, annesi Dürdane Hanım'dır. Hafız olan babasının etkisinde kalarak ve güzel olan sesi ile Kur'an okumak şevkiyle Hıfzı'nı tamamlayarak hafız oldu. 1956 yılın da İstanbul'a giderek Hacı Hafız Akkuş Efendi'den Kur'an dersleri almaya başladı.

Eğitimini dini yönde geliştiren bestekâr, İstanbul’da zamanının en değerli üstatlarından feyz almanın gayreti içinde olmuş Kemal Batanay, Sabahattin Volkan, Saadettin Kaynak gibi büyüklerin öğrencisi oldu.

Eğitimini dini yönde geliştiren bestekâr, İstanbul’da zamanının en değerli üstatlarından feyz almanın gayreti içinde olmuş Kemal Batanay, Sabahattin Volkan, Saadettin Kaynak gibi büyüklerin öğrencisi oldu.

Eğitimini dini yönde geliştiren bestekâr, İstanbul’da zamanının en değerli üstatlarından feyz almanın gayreti içinde olmuş Kemal Batanay, Sabahattin Volkan, Saadettin Kaynak gibi büyüklerin öğrencisi oldu.

1959 yılında belediye Mezarlıklar Müdürlüğüne memur olarak başladı. Aynı yılda Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin çalışmalarına katıldı. Burada Emin Ongan'nın öğrencisi oldu iyi dostluklar yaşadı.1964 yılında askerlik görevini tamamladı ve İstanbul'a döndü. Beste çalışmalarına hemen aynı tarihlerde başladı ve Musikimizin sanat, dini, halk müziği ve saz eserleri gibi dallarında pek çok denemeler yaparak bugüne değin 700-800 civarında eser musikiye hediye etti.

1959 yılında belediye Mezarlıklar Müdürlüğüne memur olarak başladı. Aynı yılda Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin çalışmalarına katıldı. Burada Emin Ongan'nın öğrencisi oldu iyi dostluklar yaşadı.1964 yılında askerlik görevini tamamladı ve İstanbul'a döndü. Beste çalışmalarına hemen aynı tarihlerde başladı ve Musikimizin sanat, dini, halk müziği ve saz eserleri gibi dallarında pek çok denemeler yaparak bugüne değin 700-800 civarında eser musikiye hediye etti.

1959 yılında belediye Mezarlıklar Müdürlüğüne memur olarak başladı. Aynı yılda Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin çalışmalarına katıldı. Burada Emin Ongan'nın öğrencisi oldu iyi dostluklar yaşadı.1964 yılında askerlik görevini tamamladı ve İstanbul'a döndü. Beste çalışmalarına hemen aynı tarihlerde başladı ve Musikimizin sanat, dini, halk müziği ve saz eserleri gibi dallarında pek çok denemeler yaparak bugüne değin 700-800 civarında eser musikiye hediye etti.

Üsküdar Musiki Cemiyeti’ndeki hocalığının yanı sıra; “Anadolu Yakası Telefon Baş Müdürlüğü”, “Türkiye Denizcilik İşletmeleri”, “İstanbul Ehli Kur”ân ve Mevlidhânlar-Derneği” Tasavvuf koroları gibi bir çok topluluktan başka Diyanet İşleri Başkanlığı seminer ye kurslarında da hocalık yaptı.