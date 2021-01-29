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Ünlü Mevlidhan Amir Ateş İle Söyleşi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 2 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Ünlü Mevlidhan Amir Ateş İle Söyleşi

29 Ocak 2021 Cuma 09:46

 http://www.gebzegazetesi.com/unlu-mevlidhan-amir-ates-ile...
Aslen Kocaeli Kandıra doğumlu olan, Ünlü Mevlidhan Amir Ateş ile hayatı, eserleri ve yaptığı musiki çalışmaları üzerine söyleşi yaptık. Geçtiğimiz hafta Kültür Bakanlığı, kültür sanat büyük ödülünü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Amir Ateş ile Mevlid kitabı Yazarı Süleyman Çelebi ile ilgilide konuşma yaptık. Devri Alem Belgesel tV programı olarak çektiğimiz belgesel programı www.gebzegazetesi.com dan canlı yayınlandı. Sizler de yaptığımız söyleşiyi facebook veya youtube sayfamızdan izleyebilirsiniz:
AMİR ATEŞ KİMDİR
Amir Ateş 1942 yılında Kocaeli Kandıra ilçesinde doğdu. Babası Hafız Vehbi efendi, annesi Dürdane Hanım'dır. Hafız olan babasının etkisinde kalarak ve güzel olan sesi ile Kur'an okumak şevkiyle Hıfzı'nı tamamlayarak hafız oldu. 1956 yılın da İstanbul'a giderek Hacı Hafız Akkuş Efendi'den Kur'an dersleri almaya başladı.
Eğitimini dini yönde geliştiren bestekâr, İstanbul’da zamanının en değerli üstatlarından feyz almanın gayreti içinde olmuş Kemal Batanay, Sabahattin Volkan, Saadettin Kaynak gibi büyüklerin öğrencisi oldu.
1959 yılında belediye Mezarlıklar Müdürlüğüne memur olarak başladı. Aynı yılda Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin çalışmalarına katıldı. Burada Emin Ongan'nın öğrencisi oldu iyi dostluklar yaşadı.1964 yılında askerlik görevini tamamladı ve İstanbul'a döndü. Beste çalışmalarına hemen aynı tarihlerde başladı ve Musikimizin sanat, dini, halk müziği ve saz eserleri gibi dallarında pek çok denemeler yaparak bugüne değin 700-800 civarında eser musikiye hediye etti.
İlk olarak sözleri Reha Güzey'e ait olan " Gönlüm özler kaybolan manalı mahzun çehreni " isimli güfteyi Hüzzam makamında besteledi.
Üsküdar Musiki Cemiyeti’ndeki hocalığının yanı sıra; “Anadolu Yakası Telefon Baş Müdürlüğü”, “Türkiye Denizcilik İşletmeleri”, “İstanbul Ehli Kur”ân ve Mevlidhânlar-Derneği” Tasavvuf koroları gibi bir çok topluluktan başka Diyanet İşleri Başkanlığı seminer ye kurslarında da hocalık yaptı.
Gördüğü her güzelliği, duyduğu her duyguyu, denenmemiş birçok motifleri ele almak suretiyle; benzerliklerin de ötesinde, orijinal, yeniliklere önem verdi. Besteci olarak tanıdığımız Amir Ateş, Mevlidhân olarak da ününü duyurdu ve bu yönde de pek çok öğrenci yetiştirdi.
Hicaz makamında " Seni ben unutmak istemedim ki ", " Kaybolan yıldız gibi çıldıran yalnız gibi" Kürdîlihicazkâr makamında " Her güzel bağından bir gül seçerdi ", Muhayyer Kürdi makamında "Bir kızıl goncaya benzer dudağın ", Segah makamında " Ben seni unutmak için sevmedim " ve daha bir çok güzel şarkılarıyla musikimizdeki önemli yerini almıştır.
Üsküdar musiki cemiyetindeki hocalığının yanı sıra; Anadolu yakası telefon baş müdürlüğü, Türkiye denizcilik işletmeleri, İstanbul ehli Kurân ve mevlidhânlar derneği tasavvuf koroları gibi bir çok topluluktan başka diyanet işleri başkanlığı seminer ye kurslarında da hocalık yapmıştır. Bestekârımızın dini bestelerinden oluşan 5 kaset ve CD halindeki eserlerin ilki halkımızın beğenisine sunulmuştur. Daha pek çok yıllar dillerden düşmeyecek besteler yapmaya ve öğrenciler yetiştirmeye devam edecek bestekârımız, evli olup; Furkan adında bir oğlu ile Şevval adında bir kızı vardır.



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