Ünlü Oyuncu Diziye Gerimi Dönüyor?

13 Aralık 2017 Çarşamba 11:46
3 sezon Elif isimli günlük dizi filmin kadrosunda yer alan sevilen oyuncu Selin Sezgin, dizinin başrol oyuncusu ve küçük yıldız İsabella Damla Güvenilir’in annesi karakterine başarıyla hayat vermişti. Ekranların en çok ağlayan annesi olarak anılan Selin Sezgin, 4. Sezonun başında dizide olmamasıyla da sevenlerini ve Elif fanatiklerini üzmüştü. Geçirdiği bir kaza sonucu öldüğü hissi uyandırılan Selin Sezgin, Elif karakterini canlandıran İsabella Damla Güvenilir’in annesini rüyasında görmesi ve yoldaki birilerini annesi sanması izleyicide Selin Sezgin gerimi dönüyor izlenimini yarattı. Elif fanatiklerinin dizinin yapımcısı Green yapımı sosyal medya üzerinden bombardımana tutması Selin Sezgin’i geri döndürür mü? Senaristler nasıl bir çözüm bulur bilinmez ama izleyici küçük yıldızın annesiyle olmasını istiyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×