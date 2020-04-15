Ünlü Sendikacı Vefat Etti

Türkiye kamuoyunun yakından tanıdığı Türk-Metal Sendikası eski Genel Başkanların dan Mustafa Özbek bugün sabaha karşı vefat etti.
Kanser Tedavisi Görüyordu
Uzun süredir kanser hastalığını yenmek için mücadele ettiği bilinen Türk-Metal Sendikası eski Genel Başkanı Mustafa Özbek bugün sabaha karşı hayata gözleerini yumdu. Özbek'in vasiyeti üzerine memleketi Kırıkkale’de yıllar önce kaybettiği oğlunun yanına defnedileceği öğrenildi.
www.gebzegazetesi.com olarak Mustafa Özbek e Allah dan rahmet ailesine ve Türk metal Sendikası camiasına başsağlığı diliyoruz