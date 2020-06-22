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Üreme alanları yüzde 200 arttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aniden bastıran sağanak yağışlar sonrası üreme alanı artan sivrisineklerle mücadele için ilaçlamalarını gece gündüz sürdürüyor

Üreme alanları yüzde 200 arttı

22 Haziran 2020 Pazartesi 11:40

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri aniden bastıran sağanak yağışlar sonrası sulak alanlarda sivrisinekle mücadele için ilaçlamalarını yoğunlaştırdı. Yağışlar ile üreme alanlarının yüzde 200 arttığı Kocaeli’de sivrisinek gibi vektörlere karşı 7/24 ilaçlama çalışmaları yürütülüyor.

 

120 KİŞİLİK EKİP

Vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi için 12 ilçede çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mevsim normallerinin üstünde yaşanan yağış sonrası ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Geçen haftadan bu yana devam eden sağanak yağışların ardından Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü vektörle mücadele ekipleri yağmur sularının biriktiği hem kırsal hem de merkezi noktalarda sivrisineklerin oluşmaması için 24 saat ara vermeden ilaçlama yapıyor. İlaçlama çalışmaları 12 ilçede 120 kişinin yer aldığı 39 ekip tarafından yapılıyor.

 

12 İLÇEDE ÇALIŞMA

12 ilçede yapılan çalışmada ekipler yağmur sonrası oluşan su birikintileri başta olmak üzere dere yatakları, sulak alanlar başta olmak üzere sivrisineklerin üreyebileceği alanlarda kapsamlı ilaçlama çalışması yapıldı. Yüzde 200 artan üreme alanlarına yapılan ilaçlamalar ile vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi sağlanacak.

 

SU BİRİKİNTİLERİNE DİKKAT!

İlaçlamaların yanı sıra ekipler, sivrisinek üremesinin engellenmesi için özellikle yağış sonrası vatandaşların kendi bahçesinde bulunan saksı altlarının, bidon, kova ve teneke gibi kapların dökülmesi gerektiği belirtti. Ayrıca yaz aylarında sokak hayvanları için bırakılan kaplardaki suların sıklıkla değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

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