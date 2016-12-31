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Üretime enerji darbesi!

2016'nın son günlerinde yaşanan elektrik kesintileri Milyonlarca TL zarara neden oldu.

Üretime enerji darbesi!

31 Aralık 2016 Cumartesi 10:16

2 gündür yaşanan elektrik kesintileri, Türk Sanayi'nin kalbi Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'yı vurdu. Saatler süren elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşlar canından bezdi, üretim yapılamadı, kışın ortasında adeta buz tuttuk.

 Kocaeli, İstanbul ve Sakarya 2016 yılının son günlerini enerji kesintisiyle geride bıraktı. Perşembe günü öğleden sonra başlayan ve dün gün boyu da devam eden elektrik kesintileri vatandaşın tepkisine neden olduğu kadar üretimin kalbi Gebze, Kocaeli ve Sakarya'da Milyonlarca TL zarara neden oldu. Sanayinin Başkenti Gebze'de bir çok sanayi kuruluşu üretim yapamayınca vardiyalarını iptal etmek durumunda kalırken, Elektrikle birlikte doğalgazın da kesilmesiyle Kışın ortasında vatandaşlar soğuktan adeta buz tuttu. Üretimin Merkez üssü, Sanayinin kalbi Gebze'de yaşanan kesintiler, ekonomik seferberlik ilan ettiğimiz şu günlerde, ekonomiye vurulan bir darbe olarak tarihe geçti.

ULUSAL ŞEBEKE AĞINDA SIKINTI VAR

İstanbul'un bazı ilçeleri, Kocaeli'nin tamamı ve Sakarya'da yaşanan elektrik kesintileri vatandaşı canından bezdirirken, sorunun asıl nedeni ise bilinmiyor. İlk anlarda Sedaş'a yoğun tepkiler oluşurken, daha sonra sorunun kaynağının TEİAŞ olduğu anlaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtınanın elektrik iletim hatlarında geçici arızalara sebep olduğu belirtilirken, "Özellikle, Marmara Bölgesi'nin kuzeyindeki yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle, iletim hatlarında meydana gelen arıza sonucu Adapazarı, Kocaeli, İstanbul illerimizde saat 14.20'den itibaren elektrikte kesintiler yaşanmaktadır." denildi. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) bünyesindeki ekiplerin, hava koşullarının elverdiği çerçevede yaşanan arızalara müdahale ettiğinin kaydedildiği açıklamada, kesintilerin en kısa zamanda giderilmesi için yoğun mesai harcandığı kaydedildi.
Ömür KAVRAN

 

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