‘’Üretimin Önünü Açtık’’

Gebze Plastikçiler OSB’de üretim gerçekleştiren fabrikada işçilerle öğlen yemeği yiyen Başkan Karaosmanoğlu, firma sahibi Aynur Ayhan’dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. 1991 yılından beri döküm sektöründe faaliyet gösteren Ayhan Metal’in üretim alanının alüminyum üzerine olduğu bilgisini alan Karaosmanoğlu’na Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar da eşlik etti.



Üretim hattını da gezen ve çıkan mamulleri de gören Başkan Karaosmanoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiğimde belediyemizde iki önemli kuralı uygulamaya koyduk. Dedik ki; işçilerimizin haklarına hukuklarına dikkat edecek, hiçbir arkadaşımızı mağdur etmemek için bütün gücümüzü ortaya koyarak çalışacağız” açıklamasını yaptı. Çevreye duyarlı bir belediyecilik anlayışını ön plâna aldıklarını da söyleyen Karaosmanoğlu, “Bu amaçlarla çıktığımız yolda büyük mesafeler kat ettik. Gerçekten de; bugün Kocaeli her yönüyle Türkiye’ye örnek bir belediye haline geldi” diye konuştu.





DENETİMLERLE KÖRFEZİMİZİN TEMİZLİĞİNE ÖNEM VERDİK

İnşa ettikleri dev arıtma tesisleriyle İzmit Körfezi’ni adeta bir kent akvaryumuna dönüştürdüklerini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Dile kolay kentimizde 8,5 milyon ağaç diktik. Havadan deniz uçağımızla yaptığımız denetimlerle Körfezimizin temizliğine önem verdik. Ve bunların hepsi, halkımızın bize verdiği desteklerle oldu. İş dünyamıza gereken her türlü desteği vererek istihdamın ve üretimin önünü çevreci bir şekilde açtık” diyerek açıklamalarını tamamladı.



Ziyaret yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.