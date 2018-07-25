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Urfalılar Darıca'da Sıra Gecesiyle Sahnede

Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Urfalılar Gecesi ile devam ederken, düzenlenen Sıra Geceleri ile Urfa yöresinin en güzel gelenekleri Darıca’da yaşatıldı.

Urfalılar Darıca'da Sıra Gecesiyle Sahnede

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:21

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Dernek yönetimi program öncesi protokolü Şanlıurfa ilinin yöresel yemekleriyle ağırlarken,  Şanlıurfa Sıra Geceleri Ekibi sahili dolduran binlerce kişiye müzik ziyafeti verdi. Müzikler eşliğinde halayların çekildiği sahnenin bir köşesinde ise çiğ çöfte yoğrularak programa katılan vatandaşlara ikram edildi.

Programa  Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Emniyet Müdürü Erkan Kaçar, ilçe protokolü ve binlerce vatandaş katılırken, programın açılış konuşmasında Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Mustafa Turanalp, programlarına iştirak eden protokol üyelerine ve vatandaşlara teşekkür ederken, “Geleneksel Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında örf, adet,  gelenek ve göreneklerimizi en iyi şekilde tanıtabilmek için çalışıyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

PEYGAMBERLER ŞEHRİ URFA

Başkan Karabacak ise konuşmasında Geleneksel Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında ülkemizin değişik illerinin örf ,adet, gelenek ve göreneklerini en iyi şekilde tanıtabilmek için çalıştıklarını ifade ederken, “Peygamberler Şehri Urfalı hemşerilerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Urfa ilimiz içinde farklı medeniyetlerin katmanlaşarak Osmanlı’nın ulaştığı zirvenin adıdır. Güneydoğu'nun zengin kültürünü, tarihi değerlerini ve sosyal yaşantısını en iyi şekilde temsil eden turistik şehirdir Şanlıurfa. Bu gece Şanlıurfa’dayız. Her akşam farklı bir ildeyiz, örfümüzü ananemizi, yemeklerimizi, kültürümüzü dilimizi lehçemizi Darıca sahilinde paylaşıyoruz. Bu gece de Peygamberler Şehri Urfadayız. Gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz.” diyerek konuşmasını tamamladı.


Programda Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ve Darıca Kaymakamı Ömer Karaman’da birer selamlama konuşması yaparak programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Program Şanlıurfa Sıra Geceleri Ekibi ve Yılmaz Çelik’in söylediği birbirinden güzel türkülerle devam ederken, Şanlıurfa Folklör Ekibi’nin gösterileri büyük bir beğeniyle izlendi.


 

 

 

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Anahtar Kelimeler
UrfalılarŞanlıurfaSıra GecesiDaricaGebzeşükrü Karabacak
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