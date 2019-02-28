Üsküdar Deniz Faciası 61. Yılı Dolduruyor

1 Mart 1958 Üsküdar Deniz Faciası'nın 61. yılı sebebiyle CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkanı Adayı Fatma Kaplan Hürriyet ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu anma mesajları yayınladı.

Hürriyet mesajında şu ifadeler yer verdi;



"1 Mart 1958 Cumartesi günü yarım gün öğrenim gören İzmit Lisesi ve Sanat Okulu talebeleri okullardan çıkarak köhne Üsküdar Vapuruna bindi. Üsküdar Vapuru İzmit - Gölcük arasında günün son seferini yapmak için yola çıkan vapur, kısa süre sonra aniden bastıran fırtınaya yakalandı.

Tek amaçları okuldan çıktıktan sonra evlerine varabilmek olan, çoğu ilköğretim ve lise öğrencisi olan yaklaşık 400 insanımız aniden kopan fırtına ve dalgalara dayanamayan Üsküdar ile birlikte Körfez’in soğuk sularında kayboldu.

Facianın üzerinden geçen 61 yıl, yüreğimizdeki kederimizi hafifletmeye yetmedi.

Bizler; 1 Mart 1958 tarihinde gerçekleşen, Türkiye'nin en ölümcül deniz kazası olan bu faciayı asla unutmayacağız!

Üsküdar Vapuru felaketinde yaşamlarını yitirenleri bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Gençliklerinin baharında hayata veda eden yavrularımızın mekanları cennet olsun."





‘Üsküdar faciasının acısı içimizde taze’



Karaosmanoğlu, o kazada vefat eden her bir hemşehrimizin acısı hâlâ içimizde tazeliğini korumaktadır diyerek şöyle devam etti;

"Bundan tam 61 yıl önce Üsküdar Gemisi’nin İzmit Körfezi’nde batarak 392 kişinin yaşamını yitirmesine sebep oluşunun yıldönümünde bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ölenlere Allah’tan rahmet, sağ kalanlara da sabırlar diledi.

Başkan Karaosmanoğlu mesajında şunları ifade etti: “Bugün, Kocaeli tarihindeki büyük bir felaketin 61’inci yıldönümü. Türk denizcilik tarihindeki en büyük deniz kazalarından birisi olan, Üsküdar Faciası’nda yaşamlarını yitirenleri bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz.

Her zaman kalbimizde hissettiğimiz Üsküdar Vapuru yolcuları bu kentin hafızasında ilelebet yaşayacaklar…

Dile kolay, çoğunluğu genç; daha ömrünün baharında 392 canımız, tedbirsiz ve sağlıksız ulaşım koşulları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu acıları Rabbim milletimize bir daha yaşatmasın.

Bu acıların tazelenmemesi için göreve gelir gelmez tedbirlerimizi aldık. Bugün çok daha modern ve güvenli bir ulaşım ağına sahip olan Kocaeli, geleceğe umutlu bakmaktadır.

Üsküdar deniz faciasında hayatını kaybedenlerin çoğunluğu öğrenciydi. O dönem Karamürsel ve Gölcük’te lise olmadığı için İzmit’e eğitim almaya giden öğrenciler, bu vahim kazada hayatlarını kaybettiler. Aradan yıllar geçti…

Her alanda günün gerektirdiği bilim ve teknoloji koşullarını yakalayarak daha dikkatli olursak, inşallah bir daha böyle hüzün ve facialar yaşanmaz.

Sözlerime son verirken, Üsküdar deniz faciasının seneyi devriyesinde, hayatını kaybeden hemşehrilerimizi bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum.”