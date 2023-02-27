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Üsküdar Vapuru Felaketinin Şehitleri 65. Yılda Dualarla Anılacak

1 Mart 1958’deki vapur faciasında şehit olan 392 kişi, felaketin 65. yılında Gölcük’te düzenlenecek törenle anılacak.

Üsküdar Vapuru Felaketinin Şehitleri 65. Yılda Dualarla Anılacak

27 Şubat 2023 Pazartesi 12:29

 KOCAELİ (İHA) - 1 Mart 1958’deki vapur faciasında şehit olan 392 kişi, felaketin 65. yılında Gölcük’te düzenlenecek törenle anılacak.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül sivil deniz kazası olan Üsküdar Vapuru faciasının acısı, aradan geçen yıllara rağmen Kocaeli’de tazeliğini koruyor. 1 Mart 1958 tarihinde İzmit-Gölcük seferini yaptığı sırada şiddetli rüzgâr sebebiyle Derince açıklarında batan Üsküdar Vapuru’nda hayatlarını kaybeden 392 kişi, Gölcük Belediyesi’nin düzenleyeceği programda dualarla anılacak. Büyük felaketin 65. yıldönümünde faciada hayatını kaybedenleri büyük bir hüzünle yad etmek adına Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenecek program, 1 Mart Üsküdar Şehitliği’nde saat 10.00’da başlayacak.
Çelenk sunumu ile başlayacak program, protokol konuşmalarının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam ederek hayatını kaybedenler için dualar edilecek. Programın devamında saat 13.45’te de Tevfik Hoca Camisi’nde Mevlid-i Şerif okunacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, “1 Mart tarihi kalplerimizde burukluk oluşturan, hepimizi üzüntüye boğan bir gündür. Bundan 65 yıl önce yaşanan Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar dilerim” dedi.

İHA
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