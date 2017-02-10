Edinilen bilgiye göre, olay, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Armağan P. idaresindeki 41 T 3174 plakalı ticari taksi seyir halindeyken Eskihisar sapağı yakınında bulunan yaya üst geçidi yakınında önüne atlayan Hüseyin Koç (47) isimli şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs yere yığılırken, ticari taksi yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine hemen olay yerine giden emniyet güçleri çevre güvenliği alırken sağlık ekipleri kaza nedeniyle ağır yaralı olan şahsa ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs tedavi edilmek üzere Fatih Devlet Hastanesine götürüldü. Hastaneye götürülen Koç’un tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Üst geçidi kullanmadı, canından oldu