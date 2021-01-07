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Üst Geçitlerde Çalışmalar Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçaray Tramvay Hattı’nın, Kocaeli Kongre Merkezi ile Eğitim Kampüsü tramvay duraklarına yapılan yaya üst geçitlerinde çalışmalar devam ediyor

Üst Geçitlerde Çalışmalar Sürüyor

07 Ocak 2021 Perşembe 12:58

 

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kongre Merkezi Tramvay Durağı ile Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’ne ulaşımı sağlayacak yaya üst geçidinde çalışmalar hummalı bir şekilde sürdürülüyor. Akçaray Tramvay Hattı’nın Seka Park Bilim Merkezi durağı yanına inşa edilen üst geçit geçtiğimiz haftalarda tamamlanarak hizmete açılmıştı. Tramvaydan inen vatandaşların Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’ne geçişlerine kolaylık sağlayacak üst geçitte çalışmalar hızla yürütülüyor.

 

KORKULUK VE MERDİVEN İMALATLARI SÜRÜYOR

Çelik kiriş montajları yapılan üst geçitte asansörlerin dış cephesi yapılıyor. 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların kullanımı için 2 adet asansör bulunuyor. Üst geçitte kullanılacak korkuluklar ve merdiven imalatları devam ediyor. 63,40 metre uzunluğunda 3,35 metre genişliğindeki üst geçidin tamamlanmasıyla tramvaydan inen vatandaşlar Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’ne güvenli bir şekilde ulaşabilecek.

 

KİRİŞ MONTAJLARI YAPILACAK

Sekapark 2. etap ile Eğitim Kampüsü Tramvay Durağı arasında yapımı devam eden yaya üst geçidinde ise Sekapark tarafındaki temel betonu atıldı. Tramvay durağı tarafının da temel betonları atılacak. Korkuluklar ve asansör kulesi montajının da önümüzdeki günlerde yapılacağı üst geçidin yüksek hızlı tren hattı üzerinden geçiyor olması sebebiyle TCDD’nin uygun gördüğü bir tarihte kiriş montajları yapılacak.

 











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