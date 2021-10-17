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Usta Şefler Beyaz Kalplerde Yetişiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından beri hizmet verdiği Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde eğitimlere kaldığı yerden devam ediliyor

Usta Şefler Beyaz Kalplerde Yetişiyor

17 Ekim 2021 Pazar 13:13


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde Aşçı Yardımcılığı kursu başladı. 8 ay sürecek olan uygulamalı eğitimler alanında uzman usta şefler tarafından veriliyor.

 

EĞİTİMLER YENİDEN BAŞLADI

Covid-19 salgını sebebiyle eğitimlerine ara veren Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, eğitimin sınıflarda verilmesinin önünün açılmasıyla birlikte aşçı adayları eğitimlerine başladı. 10 öğrenciye verilecek olan aşçı yardımcılığı eğitimlerinde öğrenciler mutfak teknikleri ve yemek tariflerini öğrenerek aşçı yardımcısı olma ve özel sektörde iş sahibi olunabilme imkânına kavuşacak.

 

BU KURSLA 50 ÖĞRENCİ İŞ BULDU

Aşçı adaylarını kısa sürede profesyonel bir beceri seviyesine getirecek olan kursta; mutfakta hijyen eğitimi, Kocaeli mutfağı ve Anadolu mutfağı yemekleri gibi uzmanlık bilgileri veriliyor. Öğrenciler Kocaeli Üniversitesi KOÜSEM ile de yapılan protokol kapsamında KOÜSEM sertifikasına sahip olacak. Çocukların eğitim süresince de günlük harçlıkları Büyükşehir tarafından karşılanacak.

15-18 yaş grubunda örgün eğitimi devam etmeyen gençlere yönelik hizmet veren Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde  7 yıldan bu yana 167 öğrenciye aşçı yardımcılığı kursu verildi. Verilen eğitimlerde ayrıca 50 öğrenci de işe girdi.

 

BEYAZ KALPLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde eğitim gören öğrencilere yakın zaman içinde Barista ve servis elemanlığı kursu da açılacak. Aşçı yardımcılığı kursunun yanında drama, değerler eğitimi, cam boncuk, ritim, spor atölyelerinde eğitimler verilmektedir.






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