USTAM Kocaeli Projesinde İş Başı Yaptılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin örgün eğitim dışında kalan, aldığı eğitimle iş bulamayan gençlere mesleki ve teknik beceriler kazandırarak, onları istihdama hazırlayan USTAM Kocaeli Projesi’nden eğitim alan usta adayları yeni işlerinde çalışmaya başladı. Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayisi A.Ş. ile ortaklaşa gerçekleştirilen Gazaltı (MAG) Kaynağı eğitim programı çerçevesindeki usta adayları kursu başarıyla tamamlayarak, Otokar firmasında iş başı yaptı.

İSTİHDAM ODAKLI PROJE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odaları, Kocaeli Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgeleri, İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı dahil eğitim, iş ve istihdamın tüm etkin unsurların bir arada bulunduğu istihdam odaklı projeden eğitim alan kursiyerler ilgi duyduğu alanda bu işi en iyi ben yaparım diyerek USTAM Kocaeli projesinden mezun olmanın mutluluğunu yaşadılar.

USTAM SAYESİNDE İŞ SAHİBİ OLDUK

USTAM projesinde eğitim alan usta adayı Nadir Korkmaz, “USTAM projesi sayesinde tamamen farklı malzemelerle farklı bir alanda daha önce tecrübe etmediğimiz alanlar dışında birçok şey öğrendik. Burada öğrendiklerimizle Otokar firmasında iş başı yapma fırsatımız oldu. Ustam Kocaeli projesi sayesinde yeni bir meslek edindik bu işi en iyi ben yaparım diyebilme fırsatı yakaladık” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

GENÇLER USTAM’DA EĞİTİM ALSIN

Bir diğer usta adayı Cemil Aydın ise “25 yıldır bu sektördeyim ama KO-MEK ve USTAM projesi sayesinde burada daha önce görmediğim işlemler gördüm. Burada aldığım eğitimlerle Otokar firmasında çalışmaya başladım. Bizim için ne kadar geç olmuş olsa da gençlerin bu projeye sahip çıkarak USTAM projesinde eğitim almalarını istiyorum” dedi.

USTAM FİRMALAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

USTAM Kocaeli projesine kayıt olan usta adayları paydaş kurumların atölyelerinin yanı sıra SEKA USTAM Mesleki Eğitim Merkezinde kurulan alt yapısı tamamlanmış sınıflarda eğitim görmeye devam ediyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde devam eden eğitimleri yerinde görmek isteyen Otokar firmasında çalışan ustalar, SEKA USTAM Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret etti. Eğitimlerden ve eğitim ortamından oldukça memnun olan firma ustası Onur Köker konuşmasında, “Yaklaşık 6 yıldır Otokar firmasında askeri araçlar üretim biriminde yönetici pozisyonundayım. Bizler burada USTAM Kocaeli projesi kapsamında hem kaynakçılar yetiştirmek hem de yetişen kaynakçılara yeni bir istihdam oluşturmak için çalışıyoruz. Burada görmüş olduğumuz ortam ve eğitimler çok güzel bizlerde Otokar olarak sarf malzeme desteğinde bulunduk ama bu projede Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkısı çok büyük. Ustam projesi bizim için çok kıymetli gençler de bu tür projelere katılarak alanında en iyi usta olmak için çalışmalılar” ifadesini kullandı.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN

USTAM Kocaeli projesi ile iş dünyasının ve işverenin ihtiyaç duydukları nitelikteki personel ihtiyaçlarını bildirerek, alanında uzman eğitimciler ile düzenlenen uygulama ağırlıklı eğitimlerle, işletmelerinde aradıkları kriterlere uygun elemanların yetiştirilmesini sağlanıyor. Ustam projesi kapsamında eğitim almak nitelikli elamanlar arasında olmak isteyen usta adayları www.ustamkocaeli.com adresinden başvurularını yapabilirler.













