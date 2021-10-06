USTAM’da Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

USTAM Projesi ile işini en iyi yapan USTA adaylarını yetiştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi paydaşları ile istişare toplantısı düzenledi





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi örgün eğitim dışında kalan, aldığı eğitimle iş bulamayan gençlere mesleki ve teknik beceriler kazandıracak, onları istihdama hazırlayacak USTAM Kocaeli Projesi’nde ilk mezunları verdi. İlk mezunların bir kısmının da iş sahibi olduğu USTAM projesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve proje paydaşları istişare toplantısı düzenledi.

TÜM PAYDAŞLAR HAZIR BULUNDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık idaresinde gerçekleştirilen istişare toplantısına Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Organize Sanayi Bölgeleri, İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı’nın temsilcileri katıldı. Eğitim, iş ve istihdamın tüm etkin unsurlarının bir araya geldiği istişare ve değerlendirme toplantısında USTAM projesinde kat edilen yol ve projeyi daha iyi seviyelere çıkaracak öneriler konuşuldu.

YAYGIN EĞİTİM ŞUBE BİLGİ VERDİ

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan geniş brifing ve slayt gösterimi ile toplantı başladı. Kısa zamanda hedeflenen seviyelere gelindiğini ifade eden yetkililer projenin hedefleri ve süreç hakkında bilgi verdi.

HEDEF YÜZDE 100’Ü YAKALAMAK

İşbirliği yapılan kurumlar ile birlikte sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte uygulama ağırlıklı hazırlanan eğitim müfredatlarıyla eğitimlerin planlandığı şekilde aksatılmadan devam ettiğini ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, konuşmasında, “Bazı branşların eğitimlerini tamamladık. Hatta birçok arkadaşı gerek eğitimler daha devam ederken gerekse eğitim sonunda iş sahibi yaptık, ama bu bizim için yeterli değil. USTAM projesinde hedef yüzde 100 istihdam sağlamak olmalı. O yüzden bugün burada tüm paydaşlarla bir araya gelerek, neler yapabileceklerimizi konuşalım istedik” dedi.

GEREKLİ NOTLAR ALINDI

Projenin istenilen seviyede ilerlemesi için tüm paydaşların öneri ve fikirlerini sunduğu toplantıda USTAM projesinin daha başarılı olması için izlenecek yollar belirlendi. Eğitim, iş ve istihdamın tüm etkin unsurlarının bir araya geldiği istişare toplantısında gerekli notlar tutularak toplantı sonu değerlendirmesi yapıldı.









