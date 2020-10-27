UV-C Işınıyla Havayı Temizleyen Cihaz

- Kocaeli'de bir firma tarafından UV-C ışık kaynağıyla tasarlanan cihazla fabrika, okul, ofis ve ibadethane gibi kapalı ortamlarda havanın temizlenmesi sağlanıyor

- Firmanın ürün geliştirme müdürü Münevver Çiloğlu:

- "Ne mutlu bize ki ülkemizin yurt dışından böyle bir cihaza ihtiyacı olmayacak ve yerli bir üretimle yerli ürünlerle ülkemizdeki bu talepleri karşılıyor olacağız. Hem bu cihazların ithal ihtiyacı azalacak hem de bu konudaki ihracatımızla ekonomiye ciddi fayda sağlayacağız"

- "Almanya, Makedonya ve İngiltere gibi ülkelere ilk numuneler sevk edildi. İhracattaki ilk hedefimiz 10 ülke olmak üzere bu sayıyı daha da artırmak olacak"

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, UV-C dezenfeksiyon sistemleri kapsamında kapalı ortamlardaki havayı devridaim ederek temizleyen cihaz üretti.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde 4 bin metrekarelik kapalı alana sahip üretim tesislerinde faaliyet gösteren UVtek Firması, hijyen konusunun daha fazla önem kazandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde UV-C ışık kaynağı kullanarak kapalı ortamların temizlenmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarına başladı.

Firma, 4 aylık sürecin sonunda iş yeri, okul ve ibadethane gibi kapalı alanların kullanıma yönelik hava temizleme cihazı geliştirdi.

Farklı büyüklükteki ortamlarda kullanılabilecek UV-C ışığıyla havayı temizleyen cihazı üreten firma, yurt içi ve yurt dışından yoğun talep görüyor.

- "Üründe yerlilik oranı yüzde 90 civarındadır"

Firmanın ürün geliştirme müdürü Münevver Çiloğlu, AA muhabirine, 30 yıldır UV teknolojilerinde hizmet verdiklerini, bu doğrultuda ortam dezenfeksiyonu konusunda yoğun talep aldıklarını söyledi.

UV teknolojisini bildiklerini, UV-C ışığını dezenfeksiyon sistemlerine aktardıklarını anlatan Çiloğlu, ortam dezenfeksiyonuna yönelik ürünler tasarladıklarını kaydetti.

Çiloğlu, 4 aylık bir Ar-Ge çalışması yaptıklarını dile getirerek, "En fazla talep olan herhangi bir havalandırma sisteminin bulunmadığı kapalı ortamlarda kullanılabilecek hava dezenfeksiyon sistemlerini ürettik. Oda içi dezenfeksiyon cihazı, ortamdaki havayı kendi bünyesinde bulunan fanla alarak havayı sirküle ediyor ve daha sonra temiz havayı ortama veriyor." dedi.

İstanbul'daki özel bir üniversitenin mikrobiyoloji laboratuvarında yaptıkları testlerde ortamdaki bakterilerin tamamına yakınını yok ettiğini gördüklerini dile getiren Çiloğlu, havanın soğumasıyla kapalı ortamlarda cihazların daha da faydalı olacağını düşündüklerini belirtti.

Çiloğlu, cihazın fabrika, okul, üniversite, ofis, devlet daireleri, cami gibi kapalı alanlarda kullanabileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Şu an bu cihazlar yeni olduğu için yurt dışından ülkemize gelen bu tarz cihazların olduğunu görmedik. Ne mutlu bize ki ülkemizin yurt dışından böyle bir cihaza ihtiyacı olmayacak ve yerli bir üretimle yerli ürünlerle ülkemizdeki bu talepleri karşılıyor olacağız. Hem bu cihazların ithal ihtiyacı azalacak hem de bu konudaki ihracatımızla ekonomiye ciddi fayda sağlayacağız. Firmamız yaklaşık 30 yıldır 40 ülkeye farklı ürünlerle ihracat gerçekleştiriyor. Böylece var olan distribütör ağımızla cihazımızın yurt dışında tanıtımı başladı, prototipler gönderildi. Almanya, Makedonya ve İngiltere gibi ülkelere ilk numuneler sevk edildi. İhracattaki ilk hedefimiz 10 ülke olmak üzere, bu sayıyı artırmak olacak. Bu üründe yerlilik oranı yüzde 90 civarındadır."

UV teknolojilerinin insan sağlığı için kritik bir teknoloji olduğuna dikkati çeken Çiloğlu, bu teknolojinin doğru kullanılmadığı takdirde insana ve doğaya zarar verebileceğinin altını çizdi.

Çiloğlu, UV teknolojilerinde deneyimli olduklarını aktararak, "UV lambalarının gerekli önlemleri alarak nasıl kullanılması gerektiğini, canlılara temas etmemesi gerektiğini biliyoruz. Mühendislik olarak da güvenli elektronik çalışma ortamını bilerek bu ürünleri tasarlıyoruz. Ürünlerimizde en önemli konu; ışık sızmasıdır ve asla bir ışık sızmasına müsaade etmiyoruz. Ürünlerimiz buna göre tasarlanıyor." diye konuştu.

Cihazın seri üretimine geçildiğini, kullanımının çok kolay olduğunu anlatan Çiloğlu, "Cihazlarımız 3 farklı boyutta üretildi. Farklı metrekarelerde farklı UV lamba güçleri kullanılmaktadır ve herhangi bir kimyasal kullanılmadığı için çevre dostu bir cihazdır. Çevreye herhangi bir zararı bulunmamaktadır." dedi.

Çiloğlu, firmanın bu dönemde ayrıca merkezi havalandırma sistemlerine entegre edilen cihaz ile cisimlerin dezenfekte edildiği cihaz da ürettiğini dile getirerek, "Vücut sıcaklığı okuma cihazı da ürettik. Burada da kişinin sadece cihaza yaklaşmasıyla ateşi ölçülmektedir." dedi.













