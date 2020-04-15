UV Filtre Teknolojisi Kocael'de

UlaşımPark, Akçaray’da UV filtre ünitesi teknolojisini Türkiye’de ilk kez uygulayan firma olarak demiryolu tarihine geçti. UlaşımPark, uyguladığı UV Filtre teknolojisi ile yolcularına sağladığı hizmet kalite çıtasını da en üst seviyelere taşımayı başardı.

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Yapılan araştırmalar sonucunda UlaşımPark ar-ge çalışmalarını yürüten mühendis ve teknik ekip 6 aylık süre zarfında UV filtre teknolojisini Akçaray’da denedi. Bu süre boyunca tramvaylarda çeşitli hava kalite testleri yapıldı. Yapılan hava kalite testleri ve tıbbi araştırmalar neticesinde tramvaylara UV Filtre ünitesi montajı yapıldı. UV Filtre montajı ile bu sayede tramvaylar içerisindeki hava kalitesi en üst seviyeye çıkarıldı.

TÜM TÜRKİYE’DE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK

UlaşımPark, Türkiye’de ilk defa uyguladığı projeyi diğer raylı sistem işletmecileri ile de paylaşmayı ihmal etmedi. Tüm Raylı Sistemler İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) üyesi olan UlaşımPark, diğer şehirler deki raylı sistem işletmecileri ile de UV Filtre teknolojisinin detaylarını teknik sunum olarak paylaştı. Kurulum aşamasından maliyetine, sistemin çalışma prensibi ve tüm detaylarını diğer şehirlerle paylaşarak Türkiye’de raylı sistemler de yol gösterici ve örnek teşkil etmeyi başardı.

EN ÜST SEVİYEDE HAVA KALİTESİ