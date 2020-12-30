banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Üvey Annesini Öldürdüğü İddiasıyla Yargılanan Sanığa Müebbet Hapis

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, üvey annesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Üvey Annesini Öldürdüğü İddiasıyla Yargılanan Sanığa Müebbet Hapis

30 Aralık 2020 Çarşamba 16:08

Sanık Samet Cihan Y'nin, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, avukatı ve yakını hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaayı tekrar etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini istedi.

Samet Cihan Y. de ailesinin zor durumda olduğunu ifade ederek, tahliye talebinde bulundu. 

Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

- Olay

Acısu Mahallesi'nde 24 Ekim 2018'de Samet Cihan Y. (24) ile Gürcistan uyruklu üvey annesi Nana Gokhldze arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında Samet Cihan Y. tarafından bıçakla boğazından yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Gözaltına alınan Samet Cihan Y. tutuklanmıştı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova Belediyesi, 20 ayda 2 bin kişiyi işe yerleştirdi Çayırova Belediyesi, 20 ayda 2 bin kişiyi işe...
Evde Çıkan Yangında 1 Yaralı 1 Ölü Evde Çıkan Yangında 1 Yaralı 1 Ölü
Başkan Bıyık’tan Yeni Yıl Mesajı Başkan Bıyık’tan Yeni Yıl Mesajı
BÜYÜKAKIN`DAN YENİ YIL MESAJI-2020 BÜYÜKAKIN`DAN YENİ YIL MESAJI-2020
Özel Yetenek Kursları Kayıtları Başladı Özel Yetenek Kursları Kayıtları Başladı
Başkan Büyükgöz Berat Efe’yi Ağırladı Başkan Büyükgöz Berat Efe’yi Ağırladı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Çayırova Belediyesi, 20 ayda 2 bin kişiyi...
Çayırova Belediyesi, 20 ayda 2 bin kişiyi ilçedeki çeşitli sanayi kuruluşlarında işe yerleştirdi.

Haberi Oku