Uygulamalı Eğitimler Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 23-26 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kocaeli Bilişim Fuarı kapsamında düzenlenen “Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Tabanlı Yenilikçi Uygulamalar Yarışması”nda uygulamalı eğitimlere start verildi. Kocaeli Bilim Merkezi’ndeki Sanayi 4.0 Laboratuvarında başlayan ilk uygulamalı eğitime 30 yarışmacı katıldı. Yarışmacılar aldıkları ilk temel ve uygulamalı eğitimde elde ettikleri bilgiler ışığında projelerini daha da geliştirecek.







SANAYİ 4.0 LABORATUVARINDA İLK EĞİTİM

Gebze Teknik Üniversitesi iş birliğiyle organize edilen ve tüm yaş gruplarına açık olan yarışmada ‘’Yenilikçi Uygulama projeleri’’, ‘’AR Uygulama projeleri’’ ve ‘’VR Uygulama projeleri’’ ana nitelikler olarak belirlendi. 30 Haziran tarihine kadar yapılan başvurular arasından seçilen proje sahiplerine ilk uygulamalı eğitim 11-14 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli Bilim Merkezi’ndeki Sanayi 4.0 Laboratuvarında verildi.

EĞİTİME 30 YARIŞMACI KATILDI

Başvurular arasından belirlenen projelerin sahipleri eğitime alındı. Program dahilinde sabah seansında artırılmış gerçeklik üzerine temel eğitim verildi, öğleden sonraki seansta ise uygulamalı eğitime geçildi. 30 kişilik katılımcı grubu üniversite öğrencileri ve çeşitli meslek gruplarından oluştu. Eğitim Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Yakup Genç ve ekibi tarafından verildi. Oldukça verimli geçen eğitimin ardından katılımcılar, programdan keyif aldıklarını ifade etti. Eğitime ayrıca Fatih Projesi Kocaeli İl Koordinatörleri de gözlemci olarak katıldı. Yarışmacılar programın ardından ikinci eğitime kadar proje geliştirme sürecinde çalışmalarına devam ediyor.

FUARIN ANA TEMASI; SANAL VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK

“Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Tabanlı Yenilikçi Uygulamalar Yarışması”(SAGYU) kapsamında Kocaeli Bilişim Fuarı’nın ana teması olan VR ve AR teknolojilerini genç kuşak özelinde fuar ziyaretçilerinin tamamıyla buluşturmak amaçlanıyor. Yarışma; bu alana ilişkin bilgi birikimini zenginleştirme, teknoloji farkındalığını artırma, eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetlerini gerçekleştirme görevini üstlenecek.

DÂHİLER PROJELERİNİ SUNACAK

Yarışmanın öne çıkan vurguları ise; girişimcilik, yeni teknolojiler ve inovatif uygulamalar olacak. Büyükşehir yarışmayla gençlerin; bilim üreten, yeni teknolojileri geliştirme ve kullanma kapasitesine, yenilikçi ve girişimci özelliklere sahip olacak şekilde yetiştirilmesine katkı sağlamak istiyor. Böylece genç dâhilerin projelerini sunabilecekleri girişimsel bir ortam hazırlanacak, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün yaygınlaştırılması sağlanacak.

VR VE AR TEKNOLOJİLERİ NEDİR?

VR (Virtual Reality-Sanal Gerçeklik): Katılımcılarına gerçekmiş hissi veren, bilgisayarlar tarafından yaratılan görsel, işitsel ve hareketli sanal öğelerle karşılıklı iletişim olanağı tanıyan teknolojidir.

AR (Augmented Reality-Arttırılmış Gerçeklik): Sanal gerçeklikten farklı olarak bilgisayarla yaratılan sanal öğeleri gerçek/fiziksel ortamı duyusal olarak birleşik algılamayı ve bu öğelerle etkileşim imkanı sağlayan teknolojidir.

YARIŞMADA 4 KATEGORİDE EĞİTİM İMKANI SAĞLANACAK

Yarışmaya katılanlar arasından projeleri değerlendirmeye alınanlar, alanında uzman kişiler tarafından iki aşamalı bir eğitim sürecine tabi tutuluyor. Kocaeli Bilim Merkezinde gerçekleştirilecek eğitimlerin sonucunda finale gitmeye hak kazanacak 20 proje belirlenecek. Yarışmada eğitimi verilecek alanlar;

•AR1: Tablet veya Akıllı Telefon Tabanlı AR Uygulamaları

•AR2: AR Gözlük Tabanlı Uygulamalar

•VR1: Akıllı Telefon Tabanlı Mobil VR Uygulamaları

•VR2: Sabit İstasyon VR Gözlük Uygulamaları olarak belirlendi.

ÖDÜLLER VE FİNAL SERGİSİ

Projeleri başarılı bulunan 3 uygulama ödüllendirilecek. Buna göre yarışmada birinciliği elde eden proje sahibine MS HoloLens, ikinciye HTC Vive Gözlük,

üçüncülüğü kazanana ise Android Telefon hediye edilecek. Projesi sergilenen tüm katılımcılara başarı belgesi verilecek.

YARIŞMA TAKVİMİ

1. Etap Eğitimlerin Başlangıcı: 11 -14 Temmuz 2017

Proje Geliştirme Süreci: 14 Temmuz-8 Ağustos 2017

Değerlendirme Süreci: 9-15 Ağustos 2017

2. Etaba Geçenler İçin Sonuç Açıklama: 18 Ağustos 2017

2. Etap Eğitimlerin Başlangıcı: 12-15 Eylül 2017

Final Projesi Geliştirme Süreci: 16 Eylül-31 Ekim 2017

Sonuçların Açıklanması: Kasım 2017

Final Değerlendirmesi ve Ödül Töreni: 23-26 Kasım 2017