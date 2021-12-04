Uygulamalı Siber Güvenlik Ve Etik Hacker

Türkiye’de ilk kez bir yerel yönetim tarafından uygulanan Büyükşehir E-Gençlik modeli gençlerle dijital dünyada projeler üretmeye devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Girişimcilik Merkezinden ilk eğitim;

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, gençlere yönelik düzenlediği eğitim, spor, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri yanında bilim ve teknoloji alanında da gençlere alan açıyor. Türkiye’de ilk kez bir yerel yönetim tarafından uygulanan Büyükşehir E-Gençlik projesi kapsamında Kocaeli Üniversitesi Teknopark işbirliği ile Girişimcilik Merkezi kuruldu. Girişimcilik Merkezi ile bilim ve teknoloji alanında projeler üreten gençler için eğitim ve destek programları düzenlenerek, girişimci adaylarına şirketleşme yolunda rehberlik sağlanacak.

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde kurulan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Girişimcilik Merkezi’nde genç girişimcilere Teknoloji ve Girişimcilik anlamında gerekli olan bütün desteklerin yanı sıra eğitim, seminer, mentörlük ve şirketleşme gibi konularda öncülük ediyor. Bu kapsamda Girişimcilik Eğitimi, Proje Yazma ve Yönetme, Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital Pazarlama, Yazılım ve Bilişim Sistemleri ile Hızlandırma Programları konularında faaliyetler düzenlenecek.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE MUAFİYET SAĞLANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Girişimcilik Merkezi, özellikle genç girişimlerin en zor ve en kırılgan dönemi olan başlangıç aşamasında girişimin hayatta kalıp büyüyebilmesi için rehberlik edecek. Kocaeli Üniversitesi Teknopark iş birliği ile kurulacak olan ön kuluçka merkezi içinde firmasını kuran girişimciler yüksek vergi muafiyetlerinden de faydalanabilecek. Bu kapsamda; KDV istinası, kurumlar vergisi istinası, personel SGK katkı payı %50 muafiyet ve personel bordrosundaki gelir vergisinden muafiyet sağlanacak.

İLK EĞİTİM GENÇLERLE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi E-Gençlik platformunda kurulan Girişimcilik Merkezi, ilk eğitimi ile gençlerle buluşuyor. İçinde bulunduğumuz dijital çağda siber güvenlik kavramının önemi gün geçtikçe artmakta. Dünyanın en büyük ülke ve kuruluşları dahi siber saldırılarla karşı karşıya kalıyor. Hal böyle olunca, tüm işletmelerin en stratejik birimleri beyaz şapkalı hacker “etik hacker” olarak adlandırılan arayışına giriyor.

SİBER GÜVENLİK VE ETİK HACKER EĞİTİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Girişimcilik Merkezi’nde kötü niyetli bilgisayar korsanlarına karşı iyi niyetli bilgisayar uzmanlarının yetiştirildiği uygulamalı Siber Güvenlik ve Etik Hacker Eğitimi 7 Aralık 2021 Salı günü düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Ömerağa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi No 51/1 İzmit Kocaeli adresindeki “Genç Mekan” dersliklerindeki eğitim sırasında katılımcılara iş hayatlarında karşılaşacakları sızma testi ihtiyaç örnekleri, sık rastlanan açıklıklar ve bunların nedenleri, kullanılan araçların kullandığı teknikleri ve diğer profesyonel sızma testi deneyimleri paylaşılacak.

KULLANIM AMACINA DEĞİNİLECEK

Eğitim, çok geniş ve her biri kendi içinde derinleşen bilgi güvenliği açıklık alanlarının hemen hepsini kapsamakta, dolayısıyla katılımcıları bu alanların hepsinde giriş seviyesinde yeterlilik düzeyine taşıyacak. Eğitim sırasında çok sayıda hacking aracı ve kullanım amacına değinilecek ve araçlar arasında kavramları açıklamak için en uygun olanları ile egzersizler gerçekleştirilecek.

GİRİŞİMCİLER EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYACAK

Bilgi Güvenliğinde Sızma Testi, Sızma Testlerinde Keşif ve Bilgi Toplama Çalışmaları, Sosyal Mühendislik ve Son Kullanıcıyı Hedef Alan Saldırılar, Host/Ağ/Port Keşif ve Tarama Çalışmaları, Açıklık Tarama ve Zafiyet Tespit Yazılımları, Metasploit kullanımı, Yerel Ağ Saldırı Yöntemleri, Firewall, IDS/IPS ve İçerik Filtreleme Sistemlerini Atlatma, İçerik Filreleme Atlatma Teknikleri, DOS/DDOS Saldırıları ve Korunma Yöntemleri, Kablosuz Ağlara Yönelik Saldırılar, WEB Uygulama Güvenliği ve Hacking Yöntemleri, Parola Kırma Saldırıları ve Şifreleme Teknolojileri, TCP/IP Protokol Ailesi Zafiyet Analizi, Paket Analizi, Sniffing konularında girişimciler eğitimlerini tamamlayacak.

EĞİTİMLERE DEVAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi E-Gençlik Girişimcilik Merkezi eğitimleri ilerleyen günlerde Oyun Programlama ve KOSGEB Destekli Girişimcilik Eğitimleri ile devam edecek.











