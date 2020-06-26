Uyuşturucuyla Mücadele Farkındalık Programı





Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü vesilesiyle düzenlenen programa ev sahipliği yaptı. Gebze Belediyesi bahçesinde sosyal mesafe kuralına riayet edilerek düzenlenen programa konuk olarak İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Yeşilay Şube Başkanı Salih Işık, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdiresi Kadriye Aytemiz, Uzman Psikolog Esra Coşkun katıldı.

UYUŞTURUCU TÜM KÖTÜLÜKLERİN ANASI

Soru-cevap şeklinde sohbet ortamında düzenlenen ve belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak da yayınlanan programın ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuşmasında, “Değerli katılımcılara etkinliğimize hoş geldiniz diyorum. Birleşmiş Milletler tarafından 1987 yılında, uyuşturucu kullanılmayan sağlıklı bir toplum hedefine ulaşmak amacıyla ilan edilen ‘Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü’nde ilçemizde farkındalığa vesile olmak için bir aradayız. Uyuşturucu kullanımına bağlı zararlar, sadece kullanıcı ile sınırlı sağlık zararlarından ibaret değildir. Sağlık zararlarının yanı sıra çoğu zaman kişinin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan sosyal, hukuki, ekonomik zararları da beraberinde getirmektedir.



GENÇLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Bu mücadelede, sosyal ve psikolojik yönüyle, yerel yöneticiler olarak bizlere önemli sorumluluklar ve yükümlülükler düşmektedir. Uyuşturucu simsarlarının ana hedefi olan, geleceğimizin teminatı gençlerimizi korumak, kollamak ve gelişimlerine katkı sunmak bizlerin ana görevidir. Kendimize düstur edindiğimiz Gönül Belediyeciliği’nin hedef kitlesinin başında da gençlerimiz bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, silahlı terör neyse, uyuşturucu terörü de odur. Bu güzel etkinlik vesilesiyle bir kez daha altını çizerek belirtmek isterim ki; ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatı gençlerimiz asla yalnız değiller. Genç arkadaşlarım yalnız olmadıklarını ve olmayacaklarını bilsinler. Biz varız” ifadelerini kullandı.



UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SÜRECEK

Başkan Büyükgöz’ün ardından söz alan İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili de konuşmasında uyuşturucu satıcılarına karşı ilçede yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi ve verileri paylaştı. İlçe Müdürü Bilgili son 18 ayda narko timlerin başarılı çalışmaları kapsamında 163 olayda 221 kişinin gözaltına alındığını, işlem yapılan 191 kişinin de tutuklandığını dile getirdi. Bilgili, emniyet güçlerinin uyuşturucuyla mücadelede sahada ve alanda çalışmalarına ara vermeden devam edeceğinin de altını çizdi. Emniyet müdürünün ardından söz alan İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu da konuşmasında, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve hizmetlere ilişkin bilgi verdi. Konuşmacılar Yeşilay Şube Başkanı Salih Işık, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdiresi Kadriye Aytemiz, Uzman Psikolog Esra Coşkun da ilçe genelinde gençlerin uyuşturucu maddelerden uzak tutulması konusunda kendi alanları kapsamında paylaşımlarda bulundular.