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Uzm. Dr. Mehmet Karakum'un İsminin Hastaneye Verilmesi İçin Başvuru Yapıldı

Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Uzm. Dr. Mehmet Karakum'un isminin, hastaneye verilmesi için başvuruda bulunduklarını bildirdi.

Uzm. Dr. Mehmet Karakum'un İsminin Hastaneye Verilmesi İçin Başvuru Yapıldı

04 Aralık 2020 Cuma 11:46

Güneş, yaptığı açıklamada, acil servisi uzmanı Dr. Mehmet Karakum'u, Kovid-19 salgını nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Karakum'un, 2013 yılından beri acil serviste görev yaptığını ve hastanenin acil hizmetlerinde büyük katkıları olduğunu aktarın Güneş, "Her yönüyle örnek bir şahsiyet olan, Darıca halkı ve hastanemiz personeli tarafından çok sevilen meslektaşımızın isminin yaşatılması hem ailesi ve hem de bizim üzüntümüz için biraz da olsa teselli kaynağı olacaktır. Bu nedenle Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin isminin Dr. Mehmet Karakum Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilmesi hususunda başvuru yapmış bulunmaktayız. Merhum meslektaşımızın isminin uzun yıllar hizmet verdiği hastanemizde yaşatılması bizi onurlandıracak ve acımızı belki biraz da olsa hafifletecektir." ifadelerini kullandı.




AA
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