ÜZÜLMEZ TÜM HACILARI ZİYARET EDİYOR

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, hac vazifesini yaparak kutsal topraklardan dönen hacıları ziyaret ederek deneyimlerine ve sevinçlerine ortak oluyor. Başkan Üzülmez, Hac vazifesini yerine getirerek kutsal topraklardan dönen İstasyon Mahalle sakinlerinden Muzaffer İşçimen’in hanesinde ziyaret etti. Başkan Üzülmez, hacıların sağ salim evlerine dönmeleri karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





KOCAMAN İLE BİRLİKTE

Başkan Üzülmez daha sonra Avluburun Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Akyol'un kayınvalidesi ve kayınpederi Refiye ve Yusuf Öztek hac vazifesi sonrası evlerinde ziyaret etti. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kocaman ile birlikte hac vazifesini yerine getiren Rahmiye Mahallesi sakinlerinden Durali Tokat'a ve eşine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

HERKESE NASİP OLSUN