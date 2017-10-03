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ÜZÜLMEZ TÜM HACILARI ZİYARET EDİYOR

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, kutsal topraklara giderek hac görevini yerine getiren Kartepeli hemşehrilerini ziyaret etmeye devam ediyor

ÜZÜLMEZ TÜM HACILARI ZİYARET EDİYOR

03 Ekim 2017 Salı 09:35

 Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, hac vazifesini yaparak kutsal topraklardan dönen hacıları ziyaret ederek deneyimlerine ve sevinçlerine ortak oluyor. Başkan Üzülmez, Hac vazifesini yerine getirerek kutsal topraklardan dönen İstasyon Mahalle sakinlerinden Muzaffer İşçimen’in hanesinde ziyaret etti. Başkan Üzülmez, hacıların sağ salim evlerine dönmeleri karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KOCAMAN İLE BİRLİKTE
Başkan Üzülmez daha sonra Avluburun Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Akyol'un kayınvalidesi ve kayınpederi Refiye ve Yusuf Öztek hac vazifesi sonrası evlerinde ziyaret etti. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kocaman ile birlikte hac vazifesini yerine getiren Rahmiye Mahallesi sakinlerinden Durali Tokat'a ve eşine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
  
HERKESE NASİP OLSUN
Son olarak Başkan Üzülmez ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kocaman hac vazifesini yerine getiren Rahmiye Mahallesi sakinlerinden Nurettin Kayabay'a ve Ataşehir Mahallesi sakinlerinden Burhan Gürsoy hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Hacıların heyecanlarını paylaşan Başkan Hüseyin Üzülmez, “Kutsal topraklarımızda ibadetlerini yerine getirerek sorunsuz bir şekilde aramıza dönmeniz bizleri mutlu etti. Kutsal topraklarda yaşadıklarınızı anlattıkça bizde aynı heyecanı yaşadık. Allah ibadetlerinizi ve hacılığınızı kabul etsin” temennilerinde bulundu.

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