Uzun zaman sonra Darıca'da yürüyüşte!

Her hafta Kocaeli'nin farklı bir noktasında sabah yürüyüşleri düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bu sabah yürüyüş için Darıca'yı seçti. "Evden Okula Haydi Anneler Spora" projesi kapsamında yaklaşık 100 kişiyle birlikte Darıca Sahili boyunca yürüyen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ile meclis üyeleri ve yöneticiler eşlik etti.

YÜRÜYÜŞÜN ARDINDAN KAHVALTI ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Sahili'nde yaptığı sabah sporunun ardından programa katılanlarla birlikte Darıca Belediyesi Sosyal Tesisleri Hilal Cafe'de vatandaşlarla birlikte kahvaltı yaptı.

UZUN ZAMAN SONRA DARICA'DA SPOR YAPTI

Öte yandan özellikle sabah sporlarına büyük önem veren ve Kocaeli'nin birçok noktasını sabah sporu yapmak için tercih eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun uzun zaman sonra sabah sporu için Darıca Sahili'ni tercih etmesi dikkat çekti.