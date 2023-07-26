Uzunkum Yeniden Tabiat Parkı İlan Edilmeli

Kandıra'da bulunan Uzunkum Tabiat Parkı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. İptal edilen Kocaeli Uzunkum Tabiat Parkın yaban hayatı, endemik bitki ve ağaç türleri ile Kum Zambakları yok oluyor.

KOCAELİ KANDIRA KEFKEN CEBECİ ADASI KARŞISINDA ENDEMİK KUM ZAMBAKLARI VE YABAN HAYATI İLE ÜNLÜ BİR ÇOK AĞAÇ VE BİTKİ TÜRÜNÜN OLDUĞU TABİAT PARKINDAN ÇIKARTILAN UZUN KUMDAN www.gebzegazetesi.com.i ve www.devrialem.tv AN İTİBARİ İLE 26 TEMMUZ 2023’DE CANLI YAYINDA:

TARIM VE ORMAN BAKANI SN İBRAHİM YUMAKLI’YA UZUNKUM ŞİKÂYET MEKTUBU

KOCAELİ KANDIRA KEFKEN CEBECİ UZUNKUM TABİAT PARKI YOK OLDU. NESLİ TÜKENMEKTE OLAN KORUMA ALTINDAKİ KUM ZAMBAKLARI YOK OLUYOR. KUM ZAMBAKLARI İLE İLGİLİ ANADOLU AJANSI TARAFINDAN YAPILAN HABER:







UZUN KUMDA AĞAÇ VE ÇEVRE KATLİAMI

TABİAT PARKINDAN AĞAÇLAR KESİLİYOR, ETRAF ÇÖP YIĞININA DÖNDÜ. TARIM ORMAN BAKANI BÖLGE İLE İLGİLİ ACİL SORUŞTURMA BAŞLATMALI VE TABİAT PARKINDA ÇEVREDE DOĞA KATLİAMI DURDURULMALI.







GEBZE GAZETESİ VE DEVRİ ÂLEM BELGESEL PROGRAMI OLARAK GEÇTİĞİMİZ YIL YAZDIĞIMIZ MAKALE







UZUNKUM TABİAT PARKI YOK OLUYOR

Kandıra'da bulunan Uzunkum Tabiat Parkı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. İptal edilen Kocaeli Uzunkum Tabiat Parkın yaban hayatı, endemik bitki ve ağaç türleri ile Kum Zambakları yok oluyor:

Kocaeli Kandıra Uzun Kum Tabiat Parkı ile ilgi www.gebzegazetesi.com olarak yazdığımız haber makale ve www.devrialem.tv olarak yaptığınız canlı yayınlar

Tarım ve Orman bakanı Sayın İbrahim Yumaklı Bey’in Uzunkum Tabiat Parkı ile ilgileneceğine inanıyor, Gebze Gazetesi ve Devri Âlem belgesel programı olarak kendisine başarılar diliyoruz.







BAKAN YUMAKLI KİMDİR?

1969 yılında Kastamonu'da doğdu. 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

1993 yılında Marshall Boya A.Ş.'de ithalat işlemleri uzmanı olarak iş hayatına başladı. 2011 yılına kadar Akzo Nobel Türkiye bünyesinde bulunan Marshall Boya A.Ş. ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik yaptı. 2011 yılında Aljazeera Türkiye'de çalışmaya başladı. 2012-2015 yılları arasında Aljazeera Türkiye'nin sahip olduğu TV kanalını yönetti. Ocak-Ekim 2016 tarihleri arasında Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyonlar Direktörlüğü görevini yürüttü. Ekim 2016 tarihinden itibaren Genel Müdür ve İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak GÜBRETAŞ'ta görev yaptı.

7 Nisan 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı görevine getirildi.

3 Haziran 2023 tarihinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, Tarım ve Orman Bakanı olarak atandı.

İngilizce bilen YUMAKLI, evli ve iki çocuk babasıdır.​