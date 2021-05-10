Vakıfların Önemi Ve Vakıflar Haftası

Her yıl Mayıs ayının ilk haftaları vakıflar haftası olarak kutlanmakta bu yıl 10 ile 16 Mayıs arası vakıflar haftası olarak kutlanıyor .
Vakıflar haftasında Gebzede tarihi anma programında vakıf medeniyeti üzerine konuşma yaparak Gebzedeki vakıflarla ilgili bilgi verdim .
Gebze belediyesi tarafından düzenlenen anma programı ile ilgili Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com'da yayınlanan haberin lingini sizlerle paylaşıyorum.
İslam Medeniyetinde Vakıf Kültürü
Asırlardan beri İslam Medeniyeti coğrafyasında vakıf kurarak insanlığın hizmetine tahsis eden vakıf kurucularını vakıflar haftası dolayısı ile rahmet minnet ve şükranla anıyor isimleri unutulmuş nesilleri kesilmiş vakıf kurucuları başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm vakıf kurucularının ruhu için sizleri bir Fatiha, üç İhlas okumaya davet ediyorum. El Fatiha…
Vakıflar Genel müdürlüğünün bilgi ve belgelerine göre, Osmanlı döneminde merkezi Gebze’de olan ve birçok mal varlığı bulunan Osmanlı vakıf sayısının 10 olduğu başta yerlerde kurulduğu halde Gebze’de mal varlığı olan vakıf sayısı ise 9 olduğu görülmekte. Bilgi ve belgesi bulunamayan çok sayıda vakfın Gebze belgesinde mal varlığı olduğu bilinmekte. Toplam 19 vakfın Gebze’de faaliyet gösterdiği bunlar içerisinde Çoban Mustafa Paşa vakfının çok ayrı yeri olduğu tarihi belgelerde ortaya çıkmaktadır. Bugüne kadar hak ettiği değer verilmese de Çoban Mustafa paşa Osmanlı döneminde 4 padişah ile çalışmış mal ve mülkünü kurduğu vakıflar aracılığıyla insanlığın hizmetine tahsis etmiştir.
Tam anlamı ile bir vakıf adamı olan Çoban Mustafa Paşa’nın Gebze bölgesindeki külliyesi ve vakıf malları 500 yıldan beri insanlığa hizmet vermektedir. Mustafa Paşa’nın sadece Gebze bölgesinde değil, başta İstanbul olmak üzere, Eskişehir il merkezindeki Kurşunlu Camii ve külliyesi, Gebze’deki Mustafa Paşa külliyesinin adeta bir kopyası konumundadır.