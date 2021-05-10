Vakıfların Önemi Ve Vakıflar Haftası

Asırlardan beri İslam Medeniyeti coğrafyasında vakıf kurarak insanlığın hizmetine tahsis eden vakıf kurucularını vakıflar haftası dolayısı ile rahmet minnet ve şükranla anıyor isimleri unutulmuş nesilleri kesilmiş vakıf kurucuları başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm vakıf kurucularının ruhu için sizleri bir Fatiha, üç İhlas okumaya davet ediyorum. El Fatiha…

Asırlardan beri İslam Medeniyeti coğrafyasında vakıf kurarak insanlığın hizmetine tahsis eden vakıf kurucularını vakıflar haftası dolayısı ile rahmet minnet ve şükranla anıyor isimleri unutulmuş nesilleri kesilmiş vakıf kurucuları başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm vakıf kurucularının ruhu için sizleri bir Fatiha, üç İhlas okumaya davet ediyorum. El Fatiha…

Asırlardan beri İslam Medeniyeti coğrafyasında vakıf kurarak insanlığın hizmetine tahsis eden vakıf kurucularını vakıflar haftası dolayısı ile rahmet minnet ve şükranla anıyor isimleri unutulmuş nesilleri kesilmiş vakıf kurucuları başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm vakıf kurucularının ruhu için sizleri bir Fatiha, üç İhlas okumaya davet ediyorum. El Fatiha…