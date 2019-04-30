Vali Aksoy 1 Mayıs'ı Kutladı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı

Ülke kalkınmasına ve ekonominin gelişmesine emeğini alın teriyle birleştirerek katkı sağlayan, gayret sarf eden emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.

1 Mayıs, emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günüdür.

Hayatımızı kolaylaştıran, her yapının inşasında imzası olan ve toplum hayatımızda çok önemli bir yere sahip olan emekçi kardeşlerimiz, bir yandan evlerine helal lokma götürmeye çalışırken aynı zamanda ülkemizin kalkınması ve refahı için çok önemli rol üstlenmektedirler.

Bedenini ve beyin gücünü kullanarak, özenle ve sorumluluk anlayışı içinde fedakârca çalışan emekçi kardeşlerimiz, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma yolundaki en büyük gücü olmuştur.

1 Mayıs’ın, büyük ve güçlü Türkiye idealimize alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, özveriyle çalışan ve üreten vatandaşlarımızın arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını ve kutlamaların dostluk, dayanışma ve bayram havası içinde geçmesini temenni ediyor, bütün emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.