Vali Aksoy da oylamaya katıldı

Aksoy, oylama kapsamında, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Vali Aksoy, tercihini "haber" kategorisinde Elif Öztürk'ün "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" ve Wisam Hashlamoun'un "Direnişin sembolü 14 yaşındaki çocuk", "yaşam" kategorisinde Zekeriya Karadavut'un "'Kostak' profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" ve Fikret Delal'in "Rize'de teleferikle ulaşım", "spor" kategorisinde Tahir Turan Eroğlu'nun "Avrupa Karate Şampiyonası" ve Abdullah Coşkun'un "Türkiye sevinci" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.

Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Aksoy, AA'nın yurt içinde ve dışında çok önemli görevler yürüttüğünü belirterek, kurum foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların takdire değer olduğunu söyledi.

Her bir fotoğrafla anlık olayların Türkiye ve dünyayla paylaşıldığını vurgulayan Aksoy, foto muhabirlerinin her alanda çok önemli fotoğraf karelerini yakaladığını kaydetti.

Aksoy, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Belirli olayların ülke ve dünya kamuoyuna taşınmasında, dünya kamuoyunda tartışılmasında, onlar hakkında fikir yürütülmesine de bu fotoğraf kareleri önemli bir katkı sunuyor. Her fotoğraf karesi güzel, her kategoride birçok anlam ifade eden fotoğraflar var. Seçmek gerçekten zor. Onlar içerisinden öne çıkan bazılarına bizler de oy vermek suretiyle tercih ettik ama hepsi belirli olayları ve konuları ifade eden güzel fotoğraf kareleri." diye konuştu.