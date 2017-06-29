Vali Aksoy göreve başladı

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Valiler Kararnamesiyle ilimize atanan Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy Kocaeli’ye geldi. Son valiler kararnamesi ile Diyarbakır’a atanan Hasan Basri Güzeloğlu bugün ilimizden ayrıldı Güzeloğlu, sabah saat 10.00’da personeliyle vedalaşıp Diyarbakır’a gitti. Kocaeli’nin yeni valisi Hüseyin Aksoy bugün ilimize gelerek görevine başladı. Aksoy için saat 16:00'da Kocaeli Valilik binasında karışama töreni düzenlendi.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Valiler Kararnamesiyle ilimize atanan Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy Kocaeli’ye geldi. Son valiler kararnamesi ile Diyarbakır’a atanan Hasan Basri Güzeloğlu bugün ilimizden ayrıldı Güzeloğlu, sabah saat 10.00’da personeliyle vedalaşıp Diyarbakır’a gitti. Kocaeli’nin yeni valisi Hüseyin Aksoy bugün ilimize gelerek görevine başladı. Aksoy için saat 16:00'da Kocaeli Valilik binasında karışama töreni düzenlendi.

KARŞILAMA TÖRENİNE YOĞUN İLGİ

Yeni Vali Hüseyin Aksoy’u karşılamaya, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, EDOK Komutanı Metin Gürak, KSO Ayhan Zeytinoğlu, İl Müftüsü Yusuf Doğan, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı, Vedat Yoldaş, Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Daire müdürleri ve valilik personelinin katılım gösterdi. ​



HÜSEYİN AKSOY KİMDİR ?

Yaklaşık 3 buçuk yıldır ilimizde görev yapan Vali Hasan Basri Güzeloğlu Diyarbakır Valisi oldu. Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ise Vali Güzeloğlu'nun yerine atanarak, ilimizin yeni valisi oldu. Trabzon'da 1963 yılında dünyaya gelen Sürmene'li Hüseyin Aksoy, Kamu Yönetimi okudu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1984 yılında mezun olmuştur. 73. dönem Mülkiye İdari Amirlerinden olan Aksoy bu görevine 1985 yılında başlamıştır.

Kaymakamlıklar:

Isparta / Aksu Kaymakamlığı, Hemşin Kaymakamlığı, Malatya / Yeşilyurt Kaymakamlığı



Diğer Görevler:

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi, Başbakanlık Müsteşarlığı, İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Sekreteryası ,İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri



2001 yılında yayınlanan kararname ile Muğla Valisi olarak atanan Hüseyin Aksoy, beş yıllık görev süresinin ardından Mersin Valisi olarak 2006 yılında yayınlanan duyuru ile görev başına getirilmiştir. 2010 yılında ise son olarak Samsun Valiliğine getirilen Hüseyin Aksoy, 16 Eylül 2014 tarihindeki kararname ile Diyarbakır Valiliği görevine getirilmiştir. Aksoy yeni kararname ile Kocaeli Valiliğine atandı. Mustafa Cahit Kıraç'tan bu görevi devralan Aksoy evli ve bir çocuk babasıdır.

“TÜRKİYE’NİN EN NADİDE İLLERİNDEN”

13 Haziran’da yayınlanan Valiler Kararnamesiyle ilimize atanan Vali Hüseyin Aksoy yaptığı ilk açıklamada, “Son Valiler kararnamesiyle Kocaeli’ye atandım. Şu an itibariyle görevime başlamış bulunuyorum. Öncelikle karşılama nezaketinde bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. En Son görevimiz Diyarbakır Valiliğiydi. Kocaeli ilimiz Türkiye’nin en nadide illerinden birisi. Özellikle sanayi konusunda ülkenin en başta gelen illerinden. Türkiye’nin en önemli illerinin başında geliyor. Aldığım ön bilgilere göre Kocaeli’nin dış ticaret rakamı 59 milyar dolar. Türkiye’nin dış ticaret hacminin yüzde 18’ini karşılayan bir il. Özellikle Kocaeli’nin birçok projesi ve faaliyetleri var. Bizden önce bu çalışmaları yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“KOCAELİ ÖNEMLİ BİR İL”

“88 bini aşan öğrenci potansiyeline sahip Kocaeli” diyen Vali Aksoy, “368 bin toplam öğrenciye sahip. Limanlarıyla Kocaeli önemli bir il. Burada görev yapıyor olmaktan büyük onur duyacağım. Lojistiğin yanında bir de turizm şehri olma noktasında Kocaeli’yi farklı noktalara taşıma gayretinde olacağız. Kocaeli çok daha iyi noktaya taşınmaya devam edecek. Kurumlarımızı fırsat buldukça ziyaret edeceğim. Önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmaları ortaya koyacağız. İstişare içerisinde çalışmalarını gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.